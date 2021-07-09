COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

疫情來襲，心房顫動病友護心七大招

疫情來襲，心房顫動病友護心七大招
疫情來襲，心房顫動病友護心七大招

健康醫療網

2021-07-09 09:31:00

【健康醫療網／記者曾正豪報導】在Covid-19（嚴重特殊傳染性肺炎）疫情緊繃的時刻，心房顫動病友更要留意Covid-19所帶來的重症威脅。台大醫院雲林分院心臟內科主任邱富群提醒，國際流行病學統計顯示，心房顫動病友一旦感染Covid-19病毒，死亡風險會比一般人增加1.5倍，重症、住院機率也會上升，所以對於患有心房顫動的族群來說，如何保護心臟、避免感染風險就成為當務之急。

我是廣告 請繼續往下閱讀
因此，邱富群主任建議，心房顫動病友要「規律用藥」、「定期測量心跳、血壓」、「勤洗手」、「出門時戴好口罩」、「減少不必要外出」、「注射疫苗」，並「控制三高」，透過這七大招，可減少心房顫動發作頻率、增加心臟防護力，同時降低Covid-19感染風險。

心房顫動、Covid-19雙重威脅，病友腹背受敵

邱富群主任分析，心房顫動病人可能合併糖尿病、高血壓、心衰竭等其他疾病，這項因素容易導致心房顫動病人一感染Covid-19病毒，重症與死亡風險便急遽上升。不只如此，Covid-19本身也會引發心房顫動症狀。

「Covid-19會藉由細胞上的ACE2受體，造成身體血管通透性的改變…」邱富群主任解釋，因為上述原因，Covid-19有可能引起心肌發炎，另外，Covid-19也會引發身體免疫風暴，導致血管上皮細胞受損，這些因素交錯影響，便可能促使心房顫動發作，而心房顫動出現時，病人的中風風險也會增加，健康狀況就會急轉直下。

控制心房顫動，心臟健康更有本錢

目前治療心房顫動的藥物包括AAD（抗心律不整藥物）與NOACs等新型口服抗凝血劑，AAD可降低心房顫動、心律不整發生頻率，而新型口服抗凝血劑則可以避免發生血栓，進而降低中風發生率。當心房顫動的發生風險逐步下降，心臟相對比較健康，面對Covid-19等感染症來襲，自然比較有本錢抵抗外來侵襲。

近來，全台各地的年長者開始注射Covid-19疫苗，有些心房顫動病友會擔心疫苗不良反應風險。邱富群主任對此表示，目前研究發現，Covid-19疫苗所引發的健康風險很低，除了對疫苗成分過敏的病人，一般成年人都可接種疫苗，注射疫苗是利大於弊，如果是心房顫動等重症高風險族群，更建議盡快注射疫苗，以增加整體防護力。

心房顫動病友出現這些跡象，務必盡快就醫！ 

邱富群主任也提醒，心房顫動病友測量心跳時，若發現心跳過快或過慢，也就是一分鐘心跳達100下以上，甚至超過110下，或一分鐘心跳只有30、40下，且整個上午、下午或一整天都是如此，代表可能產生心臟衰竭，建議盡快就醫，接受詳細檢查、治療。另外，若出現肺積水現象，特別是有「只要一躺下就會喘、晚上睡覺躺不平，必須起身，呼吸才會順暢」這項症狀，或產生中風跡象，也要馬上就醫，以免延誤病情，造成情況更加惡化。

MAT-TW-2100828-1.0-07/2021



資料來源：健康醫療網 疫情來襲，心房顫動病友護心七大招

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

疫情再降溫，您認為台灣「嘉玲」是否有機會再回來？

是，但還不能鬆懈，大家防疫加油
否，等疫苗覆蓋率到一定程度之前
23.53%76.47%
2021-07-08-2021-07-11

三級警戒延長，部分場所「微解封」，此舉防疫政策你滿意嗎?

滿意，鬆綁民生經濟才可振興
不滿意，鼓勵大家往外旅遊嗎
17.6%82.4%
2021-07-08-2021-07-11

雖還未全國開放，但如果輪到你，你有意願登記嗎?

有意願
沒有意願
90.38%9.62%
2021-07-06-2021-07-09
疫苗接種預約平台今日起開放民眾可去登記，您有去登記嗎？

疫苗接種預約平台今日起開放民眾可去登記，您有去登記嗎？

繼續作答
不考慮買不買的到、也不考慮您是否已經入手的問題，若是這三台主機擺在眼前，您最想要買哪一台呢？

不考慮買不買的到、也不考慮您是否已經入手的問題，若是這三台主機擺在眼前，您最想要買哪一台呢？

繼續作答
即時
推薦閱讀