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心房顫動、Covid-19雙重威脅，病友腹背受敵
邱富群主任分析，心房顫動病人可能合併糖尿病、高血壓、心衰竭等其他疾病，這項因素容易導致心房顫動病人一感染Covid-19病毒，重症與死亡風險便急遽上升。不只如此，Covid-19本身也會引發心房顫動症狀。
「Covid-19會藉由細胞上的ACE2受體，造成身體血管通透性的改變…」邱富群主任解釋，因為上述原因，Covid-19有可能引起心肌發炎，另外，Covid-19也會引發身體免疫風暴，導致血管上皮細胞受損，這些因素交錯影響，便可能促使心房顫動發作，而心房顫動出現時，病人的中風風險也會增加，健康狀況就會急轉直下。
控制心房顫動，心臟健康更有本錢
目前治療心房顫動的藥物包括AAD（抗心律不整藥物）與NOACs等新型口服抗凝血劑，AAD可降低心房顫動、心律不整發生頻率，而新型口服抗凝血劑則可以避免發生血栓，進而降低中風發生率。當心房顫動的發生風險逐步下降，心臟相對比較健康，面對Covid-19等感染症來襲，自然比較有本錢抵抗外來侵襲。
近來，全台各地的年長者開始注射Covid-19疫苗，有些心房顫動病友會擔心疫苗不良反應風險。邱富群主任對此表示，目前研究發現，Covid-19疫苗所引發的健康風險很低，除了對疫苗成分過敏的病人，一般成年人都可接種疫苗，注射疫苗是利大於弊，如果是心房顫動等重症高風險族群，更建議盡快注射疫苗，以增加整體防護力。
心房顫動病友出現這些跡象，務必盡快就醫！
邱富群主任也提醒，心房顫動病友測量心跳時，若發現心跳過快或過慢，也就是一分鐘心跳達100下以上，甚至超過110下，或一分鐘心跳只有30、40下，且整個上午、下午或一整天都是如此，代表可能產生心臟衰竭，建議盡快就醫，接受詳細檢查、治療。另外，若出現肺積水現象，特別是有「只要一躺下就會喘、晚上睡覺躺不平，必須起身，呼吸才會順暢」這項症狀，或產生中風跡象，也要馬上就醫，以免延誤病情，造成情況更加惡化。
MAT-TW-2100828-1.0-07/2021
資料來源：健康醫療網 疫情來襲，心房顫動病友護心七大招
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