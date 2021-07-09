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試管嬰兒補助新上路　各式疑問醫次搞懂！

試管嬰兒補助新上路　各式疑問醫次搞懂！
試管嬰兒補助新上路　各式疑問醫次搞懂！

健康醫療網

2021-07-09 10:01:00

【健康醫療網／記者林怡亭報導】為拯救台灣低生育率，行政院於7月1號擴大試管嬰兒補助方案，許多民眾為把握此次生孩子的機會，紛紛至各大特約人工生殖機構洽詢，確定自己是否符合資格、申請時須備妥的資料及療程期間需要注意的事項，希望可以讓自己盡快進入療程，把握黃金治療期。

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各式問題層出不窮　醫次帶你搞清楚

台北中山醫院副院長暨生殖中心負責人李世明醫師表示，從6月開始就有許多民眾至生殖中心詢問，各種問題層出不窮，由於此次補助方案的補助項目為不孕症之體外受精，即俗稱的試管嬰兒之人工生殖技術療程，其中包括誘導排卵、取卵、取精、體外受精、胚胎培養、胚胎植入及懷孕確認等手術及處置，因此人工授精、冷凍保存費及解凍再度冷凍費，就不包括在此次的補助範圍。

李世明醫師補充，有的問題甚至反映台灣的社會現象，像是備孕夫妻已申請6次的補助，但仍然沒有成功，爾後夫妻離婚，並且又與他人再婚的話，儘管仍然符合不孕症夫妻的條件，可是因為前一次的申請並沒有順利懷孕，因此就算再婚，也不得再申請。另外這次是由國健署統一宣布補助方案，因此不會因爲所處縣市不同，而造成補助資格及金額不同，而且為了刺激我國生育率，此次的補助並沒有設置名額的限制。

增設多項配套措施　讓母嬰都能夠平安

此次的補助方案，也嚴格限制胚胎的植入數，李世明醫師也說明原因，由於多胞胎妊娠對胎兒發生體重過輕及早產的機率較單胞胎高，所以國際間基於母嬰健康，會建議35歲以下女性，以單胚胎植入為主，且成功懷孕並生產的機率也較高。另外針對補助年齡限制，是因為根據醫學實證顯示，滿 45歲以上婦女，發生胎兒體重過輕及流產機率皆有明顯增加的趨勢，因此考量母嬰風險，才會增設補助年齡的上限。

李世明醫師提醒，7月1號除試管嬰兒補助方案外，其實國健署也增加產檢次數，並增加超音波檢查、妊娠糖尿病篩檢及增加貧血檢驗，以降低妊娠與生產併發症，減少孕婦及新生兒死亡，並減輕育齡家庭經濟負擔，因此只要及早與醫師討論並進入治療，才能盡快爭取擁有孩子的機會！



資料來源：健康醫療網 試管嬰兒補助新上路　各式疑問醫次搞懂！

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
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