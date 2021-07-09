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有一個七旬阿姨被感染，確診後因屬輕症先送至居檢所隔離。三天後因為病人感到食慾不振，四肢無力，轉入醫院接受治療。
患者入院後因為血氧濃度低，給予了氧氣，同時先後使用了瑞德西韋，類固醇與生物製劑，抗凝血劑等治療。但是不幸病情仍是急轉直下，於是轉入了專責重症加護病房內，氣管插管使用呼吸器與抗生素治療，同時給予肺部物理治療與姿勢引流。
經過兩周多的與天搶人，病程終於獲得改善而痊癒。拔除氣管內管的那一天，阿姨兩週來終於可以說她兩週來的第一句話了。
阿姨對護理師說的第一句話是“我孫女嫁給你好不好？”
在經過一系列的加強營養治療，肺部復健運動後，現在阿姨可以脫離氧氣慢慢的活動了。
由這個案例可知，這次的新冠疫情，即使年邁患有重病，病程雖然辛苦，但是醫護人員，病人與家屬，都不曾放棄，而是非常認真的面對與處置。 當然有些病情不容樂觀而做的ＤＮＲ的決定，也是經過深思熟慮，勇於對生命負責與愛的表現。
出院那天，滿心期待的護理師鼓起勇氣問阿姨“阿姨，妳要出院了，還沒告訴我妳孫女幾歲？”，“五歲”。
（文章授權提供／振興醫院內科部主任陶啟偉）
資料來源：健康醫療網 拔管後，阿姨對護理師說的第一句話是「我孫女嫁給你好不好？」
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