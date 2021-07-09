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拔管後，阿姨對護理師說的第一句話是「我孫女嫁給你好不好？」

拔管後，阿姨對護理師說的第一句話是「我孫女嫁給你好不好？」
拔管後，阿姨對護理師說的第一句話是「我孫女嫁給你好不好？」

健康醫療網

2021-07-09 10:31:00

【健康醫療網／編輯部整理】新冠肺炎疫情下，看到了很多生離死別與人性的各個面向。尤其在專責重症加護病房內，每分每秒你可以體會到工作人員臉上的嚴肅，匆忙與壓力：生理監視器無時不刻的發出警訊。清醒的病人滿臉是抹不去的焦慮與恐懼。更別提聯絡病人家屬時，電話那頭，透露著擔憂與不捨。

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但是付出之後往往會有回報，而且回報常常是驚喜。我們今天就來講一個驚喜的故事。

有一個七旬阿姨被感染，確診後因屬輕症先送至居檢所隔離。三天後因為病人感到食慾不振，四肢無力，轉入醫院接受治療。

患者入院後因為血氧濃度低，給予了氧氣，同時先後使用了瑞德西韋，類固醇與生物製劑，抗凝血劑等治療。但是不幸病情仍是急轉直下，於是轉入了專責重症加護病房內，氣管插管使用呼吸器與抗生素治療，同時給予肺部物理治療與姿勢引流。

經過兩周多的與天搶人，病程終於獲得改善而痊癒。拔除氣管內管的那一天，阿姨兩週來終於可以說她兩週來的第一句話了。

阿姨對護理師說的第一句話是“我孫女嫁給你好不好？”

在經過一系列的加強營養治療，肺部復健運動後，現在阿姨可以脫離氧氣慢慢的活動了。

由這個案例可知，這次的新冠疫情，即使年邁患有重病，病程雖然辛苦，但是醫護人員，病人與家屬，都不曾放棄，而是非常認真的面對與處置。 當然有些病情不容樂觀而做的ＤＮＲ的決定，也是經過深思熟慮，勇於對生命負責與愛的表現。

出院那天，滿心期待的護理師鼓起勇氣問阿姨“阿姨，妳要出院了，還沒告訴我妳孫女幾歲？”，“五歲”。

（文章授權提供／振興醫院內科部主任陶啟偉）



資料來源：健康醫療網 拔管後，阿姨對護理師說的第一句話是「我孫女嫁給你好不好？」

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