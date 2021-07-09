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醫事人員憂心打不到第2劑疫苗　高嘉瑜籲開放混打

▲醫事人員憂心打不到第2劑疫苗，立委高嘉瑜籲開放混打。 （圖／新頭殼）
▲醫事人員憂心打不到第2劑疫苗，立委高嘉瑜籲開放混打。 （圖／新頭殼）

新頭殼newtalk

2021-07-09 16:36:01

民進黨立法委員高嘉瑜今 (9) 日在臉書上發文，呼籲應該優先分配第二劑疫苗給醫事人員，並強烈呼籲衛福部盡快開放疫苗混打。

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她在貼文中表示 :「打不到第二劑疫苗」是許多醫事人員的心聲。醫事人員位於公費接種對象的第一順序，然而有許多醫事人員仍來跟她反映打不到疫苗，第一線人員若施打第二劑疫苗，可以避免防疫的破口，人民也能維持健康。

她為陳情人轉達 :「許多先前施打第一劑疫苗的醫事人員，隨即預約8週後的第二劑疫苗，然而因為後來政策改為10週，故有許多第一線人員原先預約的掛號被取消，而滿10週時再次預約卻因疫苗的不足而無法掛號，至今仍然無法接種第二劑。」並呼籲 :「中央在疫苗到貨後，未來分配疫苗給地方政府的時候，可以先將醫事人員未施打第二劑疫苗的人數做出統計再進行分配，確保第一線人員可以在最好的時效內完成第二劑疫苗接種。」

此外，高嘉瑜也強烈呼籲衛福部開放疫苗混打。她表示 :「我國目前的疫苗主要是AZ疫苗和莫德納疫苗，現在的疫苗數量可能沒有辦法讓所有已經施打第一劑的人，在期限內施打同款的第二劑，像是施打AZ AZ或是莫德納 莫德納。」「在未開放疫苗混打的情況下，有許多已接種第一劑疫苗的民眾，因為同款疫苗的短缺，沒有辦法在有效的期間內施打第二劑疫苗。」

最後她在文末強調:「按照世界衛生組織官網的疫苗施打建議，認為大多數可用的疫苗接種流程是完成兩劑疫苗接種，我國所接種的疫苗 (AZ、莫德納)也在WHO所列的種類中，在醫師評估適合施打疫苗後，第二劑的疫苗接種可以增強免疫力。」

新聞來源為Newtalk 新頭殼

高嘉瑜的臉書貼文。 高嘉瑜的臉書貼文。
高嘉瑜的臉書貼文。 高嘉瑜的臉書貼文。
 

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