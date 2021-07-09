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美國務院副助卿：美台將繼續強勁經貿交往

▲美國國務院主管貿易政策與談判的副助理國務卿莫瑞（Matt Murray）本週接受美國之音（VOA）的專訪時表示，台灣是美國第9大貿易夥伴，美國將繼續與台灣進行強勁的經貿交往。美台示意圖。（圖／翻攝自美國進步中心官網Center for American Progress）
▲美國國務院主管貿易政策與談判的副助理國務卿莫瑞（Matt Murray）本週接受美國之音（VOA）的專訪時表示，台灣是美國第9大貿易夥伴，美國將繼續與台灣進行強勁的經貿交往。美台示意圖。（圖／翻攝自美國進步中心官網Center for American Progress）

中央社

2021-07-09 12:26:33

（中央社台北9日電）美國國務院主管貿易政策與談判的副助理國務卿莫瑞（Matt Murray）本週接受美國之音（VOA）的專訪時表示，台灣是美國第9大貿易夥伴，美國將繼續與台灣進行強勁的經貿交往。

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美國將另外解決美中之間的貿易糾紛，包括智慧產權、強制技術轉讓以及缺乏市場准入的問題。

台灣與美國1994年簽訂台美貿易暨投資架構協定（TIFA），今年6月30日透過視訊方式恢復舉行睽違5年的第11屆TIFA會談，被視為台灣對外貿易重要的一步。

參與會談的莫瑞告訴美國之音，美國將繼續與台灣進行強而有力的經貿交往，「台灣是我們在亞太地區最重要的合作夥伴之一，美國的第9大貿易夥伴。所以，你可以想像，我們可以與台灣討論一系列問題，包括農業問題、智慧產權問題、供應鏈、以及一系列不同的事情。」

「因此，恢復TIFA的討論，我認為對於展示積極的貿易議程及展現我們與台灣間友誼和關係的重要性，至關重要。」

美國之音報導，TIFA會談其中的一個焦點就是供應鏈。美國政府表示將繼續通過與盟友的合作，確保供應鏈的安全與韌性，包括半導體的供應鏈。

總部位於台灣新竹的台積電是全球最大的晶圓代工企業，包括美國的輝達（NVIDIA）、高通（Qualcomm）以及蘋果（Apple）等公司都依賴台積電的晶圓代工。

另一方面，美中兩個世界最大經濟體目前在許多領域都存在糾紛，包括貿易。美國政府一再要求中國政府為美國公司在中國市場創造公平的競爭環境，並且對美國技術加強保護，嚴防未經授權者的非法盜用。

莫瑞說：「我們仍然對中國的行為表示嚴正關切：無論是智慧產權，還是強制技術轉讓，或者是美國和外國公司缺乏市場准入的問題。我們非常擔憂中國對待在中國的美國公司和其他外國公司的方式。」

「我們非常關切中國未履行對國際社會、或者對美國做出的雙邊承諾。所以我們想解決這些問題。你知道，美國在處理與中國貿易糾紛時，與我們對台灣所做的任何事情是分開的。」（編輯：盧映孜、陳亦偉）1100709

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