柯文哲砲打中央聲量增 國民黨：藍營縣市防疫不輸北市
台北市長柯文哲在防疫期間，多次砲打中央，聲量大增。國民黨主席江啟臣今（9）日表示，柯文哲與中央之間的口水戰看起來很精采，但防疫是堅持、聲量只是一時，最終人民還是會檢視誰才是最積極防疫、最負責任的人，他相信國民黨籍縣市首長的表現絕對不會輸給台北市，藍營縣市首長的防疫工作扎實，是科學防疫、專業防疫，而不是用政治防疫，也不是用口水防疫。
記者余祥／台北報導
2021-07-09 14:55:05｜2021-07-09 14:55:14
至於前新北市長朱立倫投書外媒稱台灣有能力壯大美國疫苗兵工廠，江啟臣表示，很多國家已將疫苗列為戰略物資，以台灣醫療、生物科技的水準，絕對有能力發展國產疫苗，但政府也應該積極找尋與其他國家合作的機會，包括韓國、泰國、日本、新加坡等都在疫苗的國際合作上有多元方式，如代工、分裝、技術合作研發、投資等。他強調，開發疫苗是產業，也是國家重要戰略物資，政府應該有更高層次思考來看待疫苗議題，但台灣現階段最重要是先有足夠、安全、有效的疫苗讓國人使用。
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