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泰國暴增逾9千確診　大曼谷地區將封城14天抗疫

▲泰國通報新增逾9千例確診，曼谷民眾擠篩檢站，排隊等待新冠肺炎篩檢。（圖／美聯社／達志影像）
▲泰國通報新增逾9千例確診，曼谷民眾擠篩檢站，排隊等待新冠肺炎篩檢。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心徐筱晴/綜合報導

2021-07-09 16:06:22｜2021-07-09 16:06:38

泰國去年防疫成績優異，但今年自6月起新冠肺炎（COVID-19）疫情逐漸升溫，今日通報新9276例確診病例，72人染疫病歿，紛紛創下單日新增確診、新增死亡病例第二高紀錄。泰國政府稍早宣布，曼谷以及附近地區將從10日起進行為期2週的封鎖措施，期間禁止旅行，並敦促居家辦公，大曼谷地區以外的民眾也將會受到旅行限制。

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根據《曼谷郵報》報導，曼谷衛生部門9日通報，在過去24小時之內新增了9276例確診病例，以及72例死亡。其中，本土感染佔8,975例、監獄病例佔278例。新增的本土病例以曼谷3116例為大宗，其次分別是龍仔厝府544例、北欖府437例。目前曼谷累計確診31萬7506例，534例死亡。

泰國新冠疫情管理中心專家組宣布，將對曼谷以及周邊地區實施為期14天封鎖。封鎖期間將關閉所有商場，其餘餐廳、診所、藥局、便利商店以及銀行則是照常營業。除了購買食物與就醫以外，民眾應該待在家中，晚間10時至凌晨4時禁止外出。

泰國公共衛生部常務次長奇帝普（Kiattiphum Wongrajit）表示，這類似於去年的全國封鎖，當時所有非必要行業都關閉，禁止社交聚會和國內旅行，為期長達一個月。這次部分封鎖涵蓋大曼谷地區以及部分高傳染風險的府。

《彭博社》報導指出，泰國是中國以外第一個通報感染新冠肺炎的國家，在去年實施嚴格封鎖措施之後，在抗疫方面取得成功結果，並一直努力遏止疫情擴散。總理帕拉育（Prayuth Chan-Ocha）曾誓言要在約100天內解封全國，但自4月初以來，泰國境內感染人數暴增10倍。泰國接種率低，再加上高傳染力的印度Delta變種病毒株擴散，公衛專家呼籲嚴格進行防疫措施，否則確診人數以及死亡人數恐怕會持續飆升。帕拉育表示希望能在2至4周內控制疫情，使確診數下降。

▲泰國去年防疫成績優異，但自4月初以來，泰國境內感染人數暴增10倍。（圖／美聯社／達志影像）
▲泰國去年防疫成績優異，但自4月初以來，泰國境內感染人數暴增10倍。（圖／美聯社／達志影像）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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