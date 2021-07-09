蝦皮購物推三大超級品牌日　1元優惠接力狂歡

全台啟動第三級疫情警戒至今已超過1個月，全民一同宅家仿效古時候「大門不出、二門不邁」的閨閣小姐生活，然而，整天足不出戶面對工作、家人相處，加上活動量大減，民眾也迎來「壓力肌」、「新冠胖」兩大新煩惱！蝦皮購物指出，過去短短兩個月的時間，居家健身商品的需求成長破150%，肌膚抗粉刺及抗痘產品銷量也有近40%彈升。





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瞄準居家防疫期間的保養、健身需求，蝦皮購物宣布7/6起至7/11聯手理膚寶水、VICHY薇姿、CeraVe適樂膚三大品牌推出「超級新品日」，搶先電商開賣重磅新品；7/12～7/15再由「超級品牌日」理當煥膚節強勢接檔限量組合1元瘋搶！此外，蝦皮購物也推出居家健身器材下殺2折起，邀請全台水水利用宅家防疫時光展開「女神養成計畫」，為疫情解封做準備，再登美麗新高峰！





宅在家裡難以區分上下班時間，造成工作時長無形增加；每天與家人相處，也增加口角發生的頻率，種種壓力因子造就肌膚加速老化、毛孔阻塞等問題。為了解救全台女性朋友的「壓力肌」，蝦皮購物攜手理膚寶水、VICHY薇姿、CeraVe適樂膚接連推出超級新品日、超級品牌日兩大強檔，即日起至7/11由「超級新品日」開跑，蝦皮購物搶先電商首賣新品理膚寶水極效三重酸煥膚精華獨家7件組活動優惠價只要1580元，輕鬆溫和煥膚，終結頑固粉刺；特價36折的VICHY薇姿火山能量激活安瓶限定７件組有效修復壓力疲憊肌，平衡肌膚微生態，兩款新品加乘使用重啟透亮水嫩肌。另外，蝦皮購物為幫水水們解決多種肌膚困擾，推出限定組合－理膚寶水極效三重酸煥膚精華+淨痘無瑕極效精華新品限定2+10件組，活動價2530元現省破千元，讓你輕鬆還原無瑕美肌；沙漠乾燥壓力肌就選2000元有找的VICHY薇姿火山能量激活安瓶+火山礦物溫泉水5件組，打造水潤光澤肌！





不只新品搶先開賣就祭超殺優惠，理膚寶水、VICHY薇姿、CeraVe適樂膚也將於7/12－7/15接力推出超級品牌日，三大品牌特價36折起，VICHY薇姿火山能量微精華1+6件組46折活動價737元、人氣居高不下的理膚寶水B5彈潤修復精華2罐3000元有找、CeraVe適樂膚長效清爽保濕乳9件組史上最低價594元！為了幫助各位宅家女孩變水水，超級品牌日期間，不限金額下單再抽價值66800元的健身魔鏡，每天0點、12點還有限量禮盒1元瘋搶，7/12 0點開搶理膚寶水彈潤透亮抗老珠寶禮盒、7/13 0點開搶理膚寶水全方位油痘粉刺照護禮盒、7/14 0點開搶VICHY薇姿穩定肌膚之旅火山禮盒、CeraVe迪士尼奇肌潤澤禮盒組，只要手速夠快，眾多熱門商品通通可用1元帶回家！





▲「CeraVe適樂膚超級品牌日」長效清爽保濕乳9件組，優惠價594元。（圖／資料照片）

此外，7/12-7/15蝦皮購物站內遊戲「蝦皮切切樂」也將推出限定好禮，期間只要玩遊戲就有機會抽中價值18,158元的理膚寶水、VICHY薇姿、CeraVe適樂膚一年份保養品，讓你四季都美麗！





蝦皮購物「女神養成計畫」，不只讓你居家防疫期間養出透亮水潤肌，火辣好身材也不可少，不怕運動中心關閉，蝦皮購物幫你把家改造成健身房！高效燃脂的有氧運動是打擊「新冠胖」不可缺少的必要元素，下殺65折的BLADEZ小妖機全摺疊跑步機，讓你挑戰居家最低體脂率；漂亮的比基尼線條就交給活動價56折的40kg啞鈴槓鈴兩用組、400元有找TeamJoined翹臀圈™訓練帶。運動後的舒緩器材也相當重要，蝦皮購物也一起幫你準備好了，放鬆筋膜神幫手輝葉美型口袋按摩槍下殺6折只要2999元，10mm加厚NBR運動瑜珈墊破天荒26折優惠價290元，蝦皮購物祭出最狂優惠，誠意邀請各位水水、帥帥在家中動起來！





▲蝦皮購物與你攜手打擊新冠胖！BLADEZ小妖機全摺疊跑步機，優惠價8999元。（圖／資料照片）