台南視察芒果外銷　蘇貞昌：跑遍全國深知台灣農產品的好

行政院長蘇貞昌今（9）日視察「芒果外銷檢疫作業及玉井農產冷鏈物流中心推動情形」時表示，台灣農產品不僅受到中國政治打壓，上半年又受到乾旱影響導致小果較多，以及盛產和疫情等因素影響價格，然而在中央及地方合作下，價格已趨平穩。不僅如此，台灣有冷鏈、熟成等設備和技術，讓農產品外銷國際成果豐碩，全國各縣市若有完善規劃，中央都會大力支持。未來將加速更新台南的蒸熱等技術，提升農產品質、打開台灣農畜產品的外銷市場，增加外銷競爭力，讓台灣在世界繼續發光發熱。

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蘇貞昌今日前往台南市玉井區視察，他表示，自己出身農村，也當過農業縣縣長，深知農民疾苦；他跑遍全國，更深深知道台灣農產品的好，感謝內行的農委會主委陳吉仲、農糧署長胡忠一以及防檢局長杜文珍等，不但讓民眾可以吃到最好的農產品，更可外銷、增加收入。

蘇貞昌指出，他很早就知道冷鏈技術的重要，透過預冷等方式，能讓農產品延長壽命。他在去年即核撥10億經費推動全國冷鏈物流，讓台灣的農畜產品提高品質、延長壽命，增加農民及地方收入。

蘇貞昌表示，台灣受到中國政治打壓，導致鳳梨突然不能出口到中國，甚至芒果也受到影響。今年又遭遇百年大旱，因無雨導致果實變小。不過台灣農民技術一流，雖受乾旱影響，芒果果粒偏小但甜度高，種植面積也愈來愈大，產量也大為增加。但後來又因疫情關係，一時無法順利產銷，屏東枋山的愛文芒果更一度受印度Delta變種病毒衝擊影響買氣。

蘇貞昌表示，芒果價格雖受到影響，但台南市長黃偉哲及市府團隊、農委會及農糧署非常有效率，以最快方式補助相關費用及運費，在短短幾天內就讓市場價格逐漸平穩。也因有相關的技術，外銷產量也大幅增加，銷韓國增加7%、日本增加45%。中央只用少數經費投入，創造農民多十幾億收入，這就是中央地方合作的最好範例。

蘇貞昌表示，能有這樣的成績，主要因為有蒸熱的技術，過去農民必須將芒果從台南載至台中蒸熱，再載到高雄外銷，耗費了時間及運輸成本等。玉井不僅有蒸熱技術，黃偉哲也申請建置「玉井農產加工及冷鏈物流中心」並提出經費規劃，當地立委也都積極跟中央爭取。

蘇貞昌表示，建置這些技術與設備對農民有好處，也能提升外銷競爭力，以往日本要派人到現場來看蒸熱技術，今年因為疫情關係不能來，但台灣檢疫作業、蒸熱技術做得成功，也獲得認可，有了信用度後，以後若再更新設備、加強設施，相信產量可以提高，外銷成績更有競爭力。

蘇貞昌表示，過去台灣的香蕉外銷日本，現在光台南就有多項農產品外銷出去。全台灣的農民，也因為地方與中央合作，相信更是開拓市場的好時機，如果地方有需要，計畫良好、有效運作，又能互相配合，就應該多支持，請農委會儘快核定計畫，大力補助。

蘇貞昌強調，全國各縣市若有完善規劃，中央都會儘量給地方幫忙，也會大力支持。地方做得好、做得快，也才能提供農民最實際的幫助，提升品質，增加競爭力，台灣才能繼續在世界發光發熱，有一席之地。