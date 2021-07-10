不只香港！澳門立法會9月將選舉 傳民主派參選人遭封殺
香港近日將進行區議會議員宣誓，並揚言將向不符合資格者追討薪津，多名泛民派議員已提出辭職，然而不只是香港，澳門立法會9月將舉行的選舉，也傳出有民主派參選人，被指控不符合擁護澳門《基本法》，或不效忠澳門特區，而被取消資格。
要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-07-10 06:53:55
綜合港澳媒體報導，澳門第7屆立法會選舉將於9月12日舉行，澳門選管會9日公布，共有6組名單、21名人士無被選舉的資格(DQ)，被指是因不擁護《中華人民共和國澳門特別行政區基本法》，或不效忠中華人民共和國澳門特別行政區。
據了解，其中3組被「DQ」的人馬，為民主派團隊「學社前進」、「民主昌澳門」及「新澳門進步協會」，
澳門選舉管理委員會主席唐曉峰9日會見記者，證實確有6組名單被取消參選資格，被問及如何證明對方不擁護基本法或澳門政府時，唐曉峰一度稱是警方曾提供資料，選管會再做資料證據分析及判斷。至於實際是哪些人被取消資格，唐曉峰只說因行政及司法程序仍在進行，加上涉及個人隱私，因此不會公布有關資料。
報導指出，澳門立法會每4年換屆，共有33個議席，14席為直接選舉，12席為間接選舉，7席為委任。根據選舉日程，選管會將於7月20日公布已接納的候選名單，並設有上訴期，如無上訴將於7月28日公布最終名單。