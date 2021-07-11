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為何自助餐「紅燒肉」很少有？老饕抖出真相：真的沒辦法

▲為何自助餐「紅燒肉」很少有？老饕抖出真相。（示意圖／取自pixabay）
▲為何自助餐「紅燒肉」很少有？老饕抖出真相。（示意圖／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-07-11 09:32:58

自助餐因為其豐富的菜色，讓民眾可以每天選擇不同的菜色吃，因此深受不少人喜愛，而近日就有網友在網路上表示疑惑「為何自助餐很少有『紅燒肉』？」對此就有老饕揭露出真相，直言「真的沒有辦法」，引起熱議。

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▲自助餐店之所以很少有紅燒肉的原因在於「費工」。（圖／翻攝自PTT）
▲自助餐店之所以很少有紅燒肉的原因在於「費工」。（圖／翻攝自PTT）
這位網友在網路論壇PTT Gossiping板上PO出一篇「台灣都很少煮紅燒肉的八卦」的文章表示，「前幾天看到紅燒肉，自己就跟著學了一下。跟台式滷肉比起來，完全是不同的世界，自助餐也很少有這種東西」，原PO更大讚紅燒肉的口感「Q彈下飯，醬汁都包裹在肉上，甜鹹口，也不死鹹。不過確實是比滷肉麻煩多了，會做菜的可以做看看，真的是別有洞天...不知道大家有沒在自助餐拿過紅燒肉嗎？這東西好像很少出現在台灣的餐桌上...有沒有八卦?」此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。

網友們紛紛留言認為，自助餐店之所以很少有紅燒肉的原因在於「費工」，「太費工了，比起滷肉是真的費工，要糖色、炒肉、燉肉、收汁」、「很慢，用電鍋或壓力鍋無法收汁不好吃」、「算功夫菜了吧，有水準的中菜餐廳才會做」、「太麻煩了 一般家常菜不會這麼費工」、「真的沒辦法用電鍋，要盯著看好費工」、「感覺是材料簡單，但是要做的好厚工的菜」，甚至更有人提醒「許多自助餐廳擺的是『紅糟肉』不是『紅燒肉』，千萬別搞混」，「紅燒、紅糟，傻傻分不清楚」、「台灣很多小吃的紅燒肉指的是紅糟肉」、「吃清粥小菜叫紅燒都來紅糟」。（編輯：王柏文）

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