台中觀光場域　防疫指引有限度開放

國內新冠肺炎疫情已趨控制，惟考量社區風險猶存及避免群聚延燒，為確保國人健康，全台3級警戒維持至7月26日，部分場域可適度鬆綁。台中市政府觀光旅遊局配合中央流行疫情指揮中心政策，檢討原公告暫停開放之轄管場域，適度開放。

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觀旅局表示，台中市場域有條件開放，設施暫停開放，登山步道（1）大坑9號、9-1號、10號步道屬主要觀光遊憩據點，人流量相當大，同時又有養護工程施作中，為維護市民安全，維持封閉。（2）大坑1號至5號、5-1號、6號至8號、大肚萬里長城、龍井竹坑南寮、烏日知高圳、潭子新田等13條步道開放，但步道附屬之涼亭、平台、體健設施、兒童遊憩設施維持暫停開放。

自行車道部分，后豐鐵馬道、東豐自行車綠廊(1K~3K路段施工封閉)、潭雅神綠園道等3條自行車道開放，但沿線之涼亭、平台、體健設施、兒童遊憩設施維持暫停開放。

大甲鐵砧山雕塑公園：開放雕塑公園，但範圍內涼亭、平台、體健設施、兒童遊憩設施維持暫停開放。

大安濱海樂園：開放堤防及陸域，但區內的涼亭、平台、沙灘、游泳池及水域維持暫停開放。

場域及設施均維持暫停開放

旅服中心（包括臺鐵臺中站、高鐵臺中站、臺中國際機場、石岡、大甲鐵砧山）及谷關溫泉廣場泡腳池。

旅宿業附屬場域維持暫停營業至110年7月26日，包含：游泳池、俱樂部、酒吧、錄影節目帶播映場所(MTV)、視聽歌唱場所(KTV)、夜總會、指壓按摩場所、健身休閒中心(含提供指壓、三溫暖等設施之美容瘦身場所)、保齡球館、撞球場、健身中心、室內螢幕式高爾夫練習場、遊藝場所、電子遊戲場、資訊休閒場所、麻將休閒館及其他類似室內場域。旅宿業附設餐廳禁止內用，可外帶（住客可帶餐至客房使用）。

此外，考量谷關七雄屬中級山岳，攀登為高強度運動，過程需深度呼吸，恐難以符合依現行防疫指引「出門需佩戴口罩」之規範，2021谷關七雄登山活動至110年7月26日仍暫停辦理，活動時間延長至110年11月28日(原至10月31日止)。