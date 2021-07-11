台中觀光場域　防疫指引有限度開放

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自行車道部分，后豐鐵馬道、東豐自行車綠廊(1K~3K路段施工封閉)、潭雅神綠園道等3條自行車道開放，但沿線之涼亭、平台、體健設施、兒童遊憩設施維持暫停開放。
大甲鐵砧山雕塑公園：開放雕塑公園，但範圍內涼亭、平台、體健設施、兒童遊憩設施維持暫停開放。
大安濱海樂園：開放堤防及陸域，但區內的涼亭、平台、沙灘、游泳池及水域維持暫停開放。
場域及設施均維持暫停開放
旅服中心（包括臺鐵臺中站、高鐵臺中站、臺中國際機場、石岡、大甲鐵砧山）及谷關溫泉廣場泡腳池。
旅宿業附屬場域維持暫停營業至110年7月26日，包含：游泳池、俱樂部、酒吧、錄影節目帶播映場所(MTV)、視聽歌唱場所(KTV)、夜總會、指壓按摩場所、健身休閒中心(含提供指壓、三溫暖等設施之美容瘦身場所)、保齡球館、撞球場、健身中心、室內螢幕式高爾夫練習場、遊藝場所、電子遊戲場、資訊休閒場所、麻將休閒館及其他類似室內場域。旅宿業附設餐廳禁止內用，可外帶（住客可帶餐至客房使用）。
此外，考量谷關七雄屬中級山岳，攀登為高強度運動，過程需深度呼吸，恐難以符合依現行防疫指引「出門需佩戴口罩」之規範，2021谷關七雄登山活動至110年7月26日仍暫停辦理，活動時間延長至110年11月28日(原至10月31日止)。