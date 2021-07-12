皮蛋還能怎料理？大廚曝新世界　加「2物」即可飽餐一頓

「皮蛋」這樣食物味道獨特、蛋黃呈溏心狀，有人厭惡到不行，也有人百吃不厭！而皮蛋除了直接涼拌、做成皮蛋瘦肉粥、三杯皮蛋之外，到底還能怎麼料理呢？近日專攻美食領域的搜狐號《搞笑段子表情包》專欄就表示，皮蛋其實還能用來煮湯，只要加入「2食材」即可飽餐一頓，不僅風味獨特還很營養。

我是廣告 請繼續往下閱讀

《搞笑段子表情包》表示，皮蛋是特有的風味美食，它的性質和「臭豆腐」差不多，評價都很兩極。他指出，皮蛋用來做湯是不錯的選擇，不僅能去除皮蛋的異味，做好的湯味道也會很鮮，搭配上各種食材，既營養又好吃。

《搞笑段子表情包》並進一步分享自己很喜歡的一道料理，那就是「

皮蛋米粉湯

」，只要準備好「米粉」與「娃娃菜」，與皮蛋一起煮成湯麵就能吃得飽飽的，方法既簡單又快速，最重要的是口感相當清爽，很適合夏天。

▲專攻美食領域的搜狐號《搞笑段子表情包》專欄表示，皮蛋用來做湯是不錯的選擇，不僅能去除皮蛋的異味，做好的湯味道也會很鮮，搭配上各種食材，既營養又好吃。（示意圖／翻攝PhotoAC）

《搞笑段子表情包》也不藏私地傳授烹飪撇步，首先，將皮蛋以涼水下鍋煮5分鐘，這樣可以把蛋黃煮至凝固，方便後續煮湯，剝去外殼後把皮蛋切成小塊，接著將娃娃菜的根部切除，再從中間切成兩半，掰散放入清水中洗淨，再準備一塊生薑切成薑片，若喜歡香菜或蔥花也可切一點備用。

隨後，即可開始起鍋熱油，將薑片爆香後再下皮蛋，快炒至皮蛋表面微黃，然後淋入大量熱水煮開，這樣煮出的湯色會更濃白。煮開後再下米粉絲，接著將娃娃菜入鍋，持續煮3分鐘，把米粉和娃娃菜煮熟，最後再加入鹽巴、味精與胡椒粉等調料進行調味，並灑上蔥花或香菜就完成囉！（編輯：許苡晴）



