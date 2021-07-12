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打完莫德納手臂變「萬磁王」？醫師揭兩種可能

▲有外國網友瘋傳接種完莫德納疫苗後出現手臂有磁力的神奇現象，現在傳出也有國人在接種後出現這項特異功能。（圖／NOWnews資料照）
▲有外國網友瘋傳接種完莫德納疫苗後出現手臂有磁力的神奇現象，現在傳出也有國人在接種後出現這項特異功能。（圖／NOWnews資料照）

記者黃仁杰／台北報導

2021-07-12 17:00:00

日前有外國網友瘋傳接種完疫苗後，出現手臂有磁力的神奇現象，現在國人也傳出在施打完莫德納疫苗後，出現這項特異功能。對此，聯合陽明醫院胸腔內科醫師蘇一峰今（12）日 接受《NOWnews今日新聞》訪問時指出，會造成這樣的現象可能有2種狀況，但是真、是假還是需要研究才能證實，不過目前研判和疫苗施打無關。中國醫藥大學附設醫院感染科副主任王任賢醫師也直言，「這是不可能的！」

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蘇一峰說，現在的確不只國外的民眾，連國內的民眾都有人說自己在接種莫德納疫苗後接種處就產生磁力，但可能只是一個剛剛好的現象，「因為現在接種的人數很多，那可能他本來就有這樣的特殊狀況只是不知道，和打疫苗無關。」就是一個純粹的巧合。中央流行疫情指揮中心發言人昨（11）日也特別回應，有可能當事人打疫苗前就有這樣的磁力，但這個現象目前尚無法解釋。

「第2種可能則是因為施打完莫德納疫苗後，局部會出現紅種狀況，可能伴隨出汗而產生黏膩感，讓物品可以『黏』在身上而不是被磁力吸附。」蘇一峰指出，到底是不是真的還需要研究才能證實。

國外學者也針對此事做出說明，根據《路透社》查核團隊指出，英國物理學家科伊（Michael Coey）說，若人要能吸起金屬物品，體內要有1克的金屬，才有足夠的磁力，這是很大量的。比利時那慕爾大學藥學系主任多涅 （Jean-Michel Dogne）也表示，在透過儀器偵測那些自稱接種疫苗後產生磁力的手臂，沒有發現磁性，而在使用硫酸鎂擦拭受試者的手臂後，他們聲稱的「磁力」就失效了。多涅解釋，注射疫苗後可能引起局部發炎，導致手臂分泌出汗，皮膚表面略帶黏性，才會產生這種現象。

王任賢也強調：「這是不可能的！」任何疫苗都不會讓人體產生這樣的效果，另外提醒民眾，因為mRNA疫苗存活的時間較短，只有48小時，要迅速在體內起反應，因此像是局部紅腫或是發燒等副作用的程度也會大一些。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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