打完莫德納手臂變「萬磁王」？醫師揭兩種可能

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「第2種可能則是因為施打完莫德納疫苗後，局部會出現紅種狀況，可能伴隨出汗而產生黏膩感，讓物品可以『黏』在身上而不是被磁力吸附。」蘇一峰指出，到底是不是真的還需要研究才能證實。
國外學者也針對此事做出說明，根據《路透社》查核團隊指出，英國物理學家科伊（Michael Coey）說，若人要能吸起金屬物品，體內要有1克的金屬，才有足夠的磁力，這是很大量的。比利時那慕爾大學藥學系主任多涅 （Jean-Michel Dogne）也表示，在透過儀器偵測那些自稱接種疫苗後產生磁力的手臂，沒有發現磁性，而在使用硫酸鎂擦拭受試者的手臂後，他們聲稱的「磁力」就失效了。多涅解釋，注射疫苗後可能引起局部發炎，導致手臂分泌出汗，皮膚表面略帶黏性，才會產生這種現象。
王任賢也強調：「這是不可能的！」任何疫苗都不會讓人體產生這樣的效果，另外提醒民眾，因為mRNA疫苗存活的時間較短，只有48小時，要迅速在體內起反應，因此像是局部紅腫或是發燒等副作用的程度也會大一些。
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