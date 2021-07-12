模範天后！王彩樺「打完2劑AZ」仍快篩 網友一看全歪樓
「台灣濱崎步」王彩樺雖然已年過半百，整個人看起來依舊年輕、有活力，與老公黃品文踏入婚姻後迎來2位寶貝女兒，一家4口幸福甜蜜。王彩樺近日順利接種第二劑AZ疫苗，不過保險起見，她今（12）日前往電視台錄影時，仍做了居家快篩，隨後透過臉書分享結果，怎料馬上引來大批網友歪樓，目光完全放在她的好身材和快篩試劑。
娛樂中心/綜合報導
2021-07-12 17:21:15
王彩樺寫下：「打完2劑疫苗，進電視台錄影還是要快篩，謹慎小心是對的，姐兒我出門口罩戴好戴滿，帶面罩勤洗手、帶酒精，保護自己也保護別人，我們一定會更好的，大家辛苦了加油！」防疫好榜樣獲得粉絲們讚賞，誇讚她是「模範天后」。
曝光快篩陰性結果之餘，王彩樺也不忘送上一張超辣居家穿搭自拍，低胸的黑色小背心，讓她事業線若隱若現，馬上引來粉絲朝聖：「難道副作用是變漂亮嗎」、「不化妝好正」，更有人直接歪樓，以為王彩樺是要公開懷孕喜訊：「現在拿這個，大家都認為驗孕」、「幸好沒有懷孕」、「恭喜彩樺姐，我差點看成……」。
此外，王彩樺前陣子也透露自己在4月還沒什麼人打疫苗時，就已經自費接種，打完後就直接預約第二劑，還笑稱自己是「道道地地的女強人」。（編輯：侯家瑜）
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