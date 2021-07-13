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林永國醫師表示，心絞痛不一定會痛，心臟沒有痛覺神經，不是真的痛感，只要胸腔出現不舒服的感覺，就是心絞痛發作，此是源於供應心臟血流的血管狹窄，導致心肌血流不足出現的症狀，也稱「狹心症」或「冠狀動脈疾病」。
典型症狀有（1）胸悶、喘、呼吸困難；（2）不適感隨神經傳至其他部位，視心臟缺血位置而定，出現肩膀痛、胃痛、下巴痛、牙齒痛等大範圍面積的不適。（3）症狀至少持續幾分鐘至數小時，若短至幾秒、長至好幾天則較不像狹心症。（4）越需心臟出力的活動，症狀越明顯。
「當心臟缺血太嚴重，可能併發心律不整和低血壓，有休克風險。」林永國醫師提醒，痛至冒冷汗，或休息仍無法緩解，硝酸甘油舌下使用也沒改善，應盡速送醫。
狹心症首要危險因子是年紀 評估、檢測項目多元
林永國醫師說明，狹心症主要的危險因子是年紀（女性>55歲，及更年期後之女性，男性>45歲），含高血壓、高血脂、糖尿病的三高患者、BMI大於24的肥胖者，另外，家族有心臟血管疾病的病史、抽菸，都是預防與檢測參考指標。
若有狹心症症狀，門診通常會先進行心電圖檢測，揪出有無心肌缺血變化 ，同時再根據症狀、病史、危險因子、慢性病用藥綜合安排其他檢測，包含心臟超音波、運動心電圖、核子醫學掃描、電腦斷層掃描、24小時心電圖等，全方位的評估才能確保心臟疾病健康。
傳統狹心症藥物藥效佳 部分患者使用上有限制
針對狹心症治療，林永國醫師表示，原則是保持心臟血管暢通、維持心肌血流供應為主，因此，當患者狀況穩定時，會以藥物治療為主，常見藥物包含：抗血小板藥物，如阿斯匹靈，能避免血管阻塞；血管擴張藥物則包含：硝酸鹽類藥物、鈣離子阻斷劑、乙型受體阻斷劑，可以減緩心臟收縮、減輕心臟負荷。不過，一旦患者狀況不穩定，還要加上抗凝劑、血管擴張針劑，才能保持心臟血流足夠休息狀態下使用。
若是不穩定的緊急狀況，林永國醫師指出，則需介入治療，包含氣球擴張術、血管支架，甚或血管繞道手術以維持血流暢通。
林永國醫師提醒，上述傳統狹心症藥物效果良好，不過缺點在於使用較有限制。第一，所有藥物皆然，過於嚴重的狹窄無效。第二，副作用問題，硝酸鹽類藥物容易頭痛、血壓低；鈣離子阻斷劑、乙型受體阻斷劑除了降血壓，有些會影響心跳，心臟傳導有問題就無法用；此外，乙型受體阻斷劑則不能同時用於氣喘、慢性阻塞肺病患者，對於患有共病者較有侷限。
新機轉抗心絞痛藥物 有額外好處
針對新機轉抗心絞痛藥物，林永國醫師說明，雖然台灣才剛上市，但新機轉抗心絞痛藥物已在歐美上市10幾年，其臨床證實不論是單用或是併用治療皆可減少心絞痛發作頻率、提高生活品質且不影響心跳和血壓、改善胸痛、比較不會頭痛等副作用。透過抑制離子流，降低心臟收縮負擔，根據臨床試驗，對於傳統藥物無效、有禁忌症的患者，二線使用有助加強其他藥物的效果，不過應可單獨使用，期望在台灣累積更多經驗。
林永國醫師更提到，新式藥物還有額外好處，可減少心律不整發作，也能降血糖，雖然兩者都不是治療狹心症的主要目的，不過狹心症常合併心律不整，糖尿病則是狹心症的危險因子，「雖無法逆轉卻可延緩疾病病程，對於狹心症治療就算是成功。」另外，該藥沒有頭痛、低血壓、心跳過慢等副作用，是臨床理想的狹心症藥物。另外，針對微血管性心絞痛，傳統血管擴張藥物改善有限，新式藥物透過心肌收縮改善，對病情可能有幫助。
醫師分享，一名中老年婦女，具備狹心症多重危險因子，置放了支架，也使用傳統藥物、抗焦慮藥物，但卻無法改善症狀，仍每幾周跑回門診，直到新機轉抗心絞痛藥物引入台灣，使用後才終於改善症狀。
COVID-19疫情期間 醫：打疫苗、藥物勿中斷
最後，林永國醫師呼籲，現在處於COVID-19疫情期間，狹心症患者建議都可以打疫苗，雖然疫苗有風險，卻遠低於慢性病染疫後的重症風險；此外，觀察疫情期間，三成患者沒回診，呼籲勿停用狹心症、危險因子控制等藥物，小心心血管疾病突發風險增加，其致死風險並不遜於新冠肺炎。
資料來源：健康醫療網 新機轉抗心絞痛藥物引入台灣 醫：有額外好處
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