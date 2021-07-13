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產婦在坐月子時，服用麻油雞、十全大補湯，已成傳統，不過，如果是患有子宮肌瘤的女性，則建議生薑羊肉湯，避免再食用過多的當歸、川芎等養血的中藥，會建議常用的四物湯改成四神湯，而補腎的杜仲、續斷、骨碎補等補腎中藥還是可以酌加食用，最好是以黃耆，白朮等補氣藥為優先選擇藥材。
究竟罹患子宮肌瘤婦女在坐月子上該注意什麼呢？要預防坐月子導致肌瘤增長首先就要了解為何會者子宮肌瘤。
子宮肌瘤是相當常見的一種婦科疾病，目前西方醫學尚未確定機轉，大多歸咎於雌激素不正常的分泌，而就中醫觀點來說，子宮肌瘤在中醫屬於癥瘕、積聚所造成的一種婦女疾病，多好發於痰瘀寒凝、氣滯血瘀的體質的患者身上。而造成此類體質形成的原因，主要與個人不良的生活，及飲食習慣有關，其中又以飲食占最重要的關鍵。因此，想要預防、改善子宮肌瘤的症狀，最重要的還是從調整飲食習慣做起。
首先忌！涼性食物
寒涼食物多具有清熱、瀉火和解毒的作用，適合熱性體質者食用，但生產完後體質偏虛弱最好避免。冰品和寒涼食物會造成子宮微循環障礙加速子宮肌瘤體質的生成。飲食方面可避開生食如：瓜果類、白菜、白蘿蔔等，涼性食物會阻礙子宮血液循環，導致氣血循環不暢而產生子宮肌瘤等病變，子宮肌瘤產婦食用務必煮熟或炒熟以降低寒性，且攝取不宜過量。
忌！發性食物
除了減少食用寒涼的冰涼飲品、冰品外，有子宮肌瘤問題的民眾，也應避免、減少食用採取油炸、燒烤等烹飪方式烹煮的食物。這一類型的食物，被中醫視為發性食物的一種，除了烹調方式差異，改變食物性質形成發性食物外，常見的鵝肉、羊肉、蝦、蟹，乃至花椒、胡椒、薑等調味料，都屬於發性食物的一種，食用過多容易養出躁熱體質，對治療子宮肌瘤恐造成反效果，因此要盡量避免。
忌！滋補藥膳
患有子宮肌瘤的婦女不適合食用具有熱補效果的食物，不管是補藥或藥膳，尤其是中醫藥膳食補中常見的十全排骨湯、四物雞、八珍湯、薑母鴨、羊肉爐等主打滋補、養生的藥膳更應避免食用，以免滋補過頭，反讓肌瘤吸收過多的營養，而產生病變、增大的可能。預防子宮肌瘤生成，飲食需特別注意的是「小心過度進補」，標榜補身美顏美容的雪蛤膏、羊胎盤素、蜂王乳、雞皮及動物內臟等食物，最容易殘留大量動物性雌激素，攝取過量易誘發子宮病變。即使是桂圓紅棗茶，無論患有子宮肌瘤或虛寒體質的人，都要適量而止，夏天每週以一杯為限，每杯約250∼300毫升，冬天最多每週2杯。
忌！富含雌激素的食物
以中醫角度來看，山藥、蜂王乳、紫河車、甲魚、豆類等含有豐富維生素E、女性荷爾蒙、雌激素的食物，應減少食用，以免過於滋補，反造成子宮肌瘤的增生、擴大。至於經常飲用的豆漿，由於其性質較平和，只要控制每日的飲用量（約500毫升以內），一個星期喝2次就好，同時，減少黃豆、豆類食品的攝取，則不需過度擔憂刺激子宮肌瘤而造成其增生、惡化的情況發生。
山藥正確吃
山藥有補肝、補腎的作用，由於山藥屬於薯芋科，以澱粉居多，有補充元氣之作用。不過，山藥裡有荷爾蒙雌激素以及類雌激素，會讓子宮內膜增生，若是女性荷爾蒙不穩定，同時有服用添加類雌激素的食物，將會破壞體內雌激素、黃體素平衡而造成病變，如子宮內膜異位、子宮肌瘤或是乳房纖維腫脹，因此這類女性不宜大量吃山藥。
部份媽咪受限於自己有「子宮肌瘤」問題而綁手綁腳，擔心不能進補、擔心刺激肌瘤增大，這些過多的擔心也讓自己變得神經兮兮，因而錯失了絕佳的坐月子時期。其實呢，別太過慌張！只要選對食物，杜絕雌激素過多、過於滋補的食品，健康呷巧也呷好，一樣能讓你美美坐月子！
（文章授權提供／臺北市立聯合醫院仁愛院區中醫科主治醫師 周宗翰中醫師）
資料來源：健康醫療網 子宮肌瘤患者該怎麼坐月子才不會養大肌瘤 中醫師解析
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