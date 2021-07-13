茄子一炒就黑掉？內行多「1步驟」才起鍋：紫到發亮又香
茄子是我們日常生活中經常吃的蔬菜，但是要怎麼烹調的美味又是另外一回事，你是否也有煮茄子時，一下鍋沒多久就直接變黑的情況？近日，就有網友分享「每次煮茄子都會直接變黑，煮完之後都很想要把茄子藏起來」貼文引發廣大迴響，也有不少人分享煮茄子的「小撇步」。
編輯中心/綜合報導
2021-07-13 12:30:13
原PO在臉書社團「家常菜」貼文指出「想請問一下要怎麼煮茄子，才會爛爛的不變色，每次煮完都好想藏起來」只見貼出的照片，滿桌佳餚上卻看不見「茄子」的影子，但仔細一看，左下角那盤黑黑的東西竟然就是茄子，完全失去茄子紫色的光澤，也因此有網友笑稱，不說還以為那是「香腸切片」。
貼文一出，網友紛紛回應「用炸的就能保有紫色的色澤，而且很香」、「剖半放蒸盤，水滾在放下去蒸6分鐘熄火，打開給它涼，紫到不行」、「茄子要先炸過再煮喔！比較不會變黑」、「我的切好泡醋水10分鐘，水滾蒸8分鐘」、「茄子先炸過比較漂亮，重點茄皮面要先下油鍋，皮面朝下炸至色澤鮮艷！」、「先炸再煮就對了，顏色很紫」、「ㄧ條切半，用鍋子，放架子隔水大火蒸，茄子新鮮的話顏色超美」。
綜合網友意見，不少人建議茄子要先過油炸過再煮，或者用蒸的，如此一來就能保有茄子漂亮的紫色，不會發黑。另外，也有人表示「最簡單的就是直接水煮」、「醋水下去燙最快，提味又好吃，淋醬油膏就很好吃了」、「醋水+1，直接燙就有味道」、「川燙版加入蒜頭醬油，就很漂亮了」。（編輯：張嘉哲）