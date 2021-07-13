中國紫光扛8600億債務 傳阿里看中雲端計算有意收購股權
《路透社》報導，中國半導體企業「紫光集團」（Unisplendour Corp.）先前傳出債務違約問題，背負著310億美元（約8670億台幣）的債務，紫光集團計劃出售紫光股份46.45%部分股權，因應即將到期的債券。消息人士稱，潛在競購方包括中國電商巨頭阿里巴巴（Alibaba）和多間中國國有企業。
要聞國際中心林孝萱/綜合報導
2021-07-13 16:55:19
《路透社》今（13）日報導，紫光集團計劃出售的股份股權，收購價格可能高達77億美元（約2155億台幣）。知情人士稱，潛在買家包括江蘇省無錫市政府所有的「無錫工業發展集團」、北京政府所有的「北京電子控股」以及中國政府支持的半導體投資基金「建廣資產管理」（JAC Capital）。但這些公司並未回覆《路透社》相關詢問。
兩名知情的內部人士表示，紫光的股份價值可能介於400億至500億人民幣之間（約1729億台幣至2161億台幣），比近一個月的平均股價（22.4元美金）溢價約34%至69%，在《路透社》相關報導傳出後股價上漲1%；另一個消息人士稱，阿里巴巴有可能在7月20日以前，與中國政府擁有的企業共同合作，提出一份具有約束力的報價。
消息人生說，有意購買紫光股份的公司，大多是被紫光握有的新華三集團（H3C）51%股份所吸引，H3C為雲端計算中心生產服務器，而雲端計算的業務近期在中國大幅增長，成為新興市場之一。阿里巴巴的雲端計算部門近期宣布實現盈利，研究公司「Canalys」稱阿里巴巴雲端計算部門計畫在未來幾年上市，確實有可能考慮收購紫光。
紫光上週才說債權人要求進行重組，為了降低債務風險，公司已接觸了幾位投資者。《路透社》提及，螞蟻金服去年底IPO被緊急叫停，阿里巴巴在今年4月被開罰182.2億人民幣天價，如果交易案成，將會是中國監管部門開始打壓科技業以來第一筆交易。