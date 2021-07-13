保安宮不滿解封遭攔？黃珊珊：指揮中心跟內政部不同調

新冠肺炎疫情期間，防疫指揮中心針對部分行業開放微解封。而針對宮廟解封與否，近日也引發話題。台北大龍峒保安宮日前遞交「微解封」申請書，期盼13日有條件開放，但因為到了12日都沒拿到台北市政府核准函，使董事長廖武治質疑，防疫計畫被民政局審核通過，但被市長室壓下來。對此台北市副市長黃珊珊今（13）日下午也說明，表示是因為防疫指揮中心與內政部的規劃不同調。





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黃珊珊表示，防疫指揮中心8日公布的微解封細項中，明確指出「宗教場所暫不開放」，不過9日內政部又發布了公文，表示「宗教場所允許有條件開放」，也讓台北市政府無所適從。「因為相關場所微解封後，北市仍舊要制定相關的指引。」黃珊珊說，在召開工作會議時，民政單位拿出內政部的公文指出可以有條件開放，衛生單位則拿防疫指揮中心的公文說站不開放，所以才接著來釐清相關問題。





黃珊珊說，在今天上午的視訊會議中有詢問指揮中心副指揮官陳宗彥，也獲得回應表示「內政部的公文很清楚不需要修正」，而黃珊珊也表示，有向指揮中心建議是否將原本的圖卡修正成有條件開放，不過中央並未同意。黃珊珊強調，早上有親自發簡訊給保安宮董事長，向他解釋相關事情原委，並強調並沒有誰要卡誰，或者要擋住開放。



