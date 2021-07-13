用電再創歷史新高　台電籲民眾節電

台灣電力公司今（13）日表示，受到全台天氣高溫炎熱的影響，今日最高用電量於下午2點59分達到3859.9萬瓩，備轉容量為287.2萬瓩，備轉容量率為7.44%。台電表示，今年夏天用電量不排除再創新高，呼籲全民節約用電。
記者張志康/綜合報導
2021-07-13 17:16:16
台電表示，今日用電尖峰時段，太陽光電的供電能力約225.5萬瓩，占尖峰用電負載約5.84%。目前歲修、大修的機組已陸續歸隊，民營新增電源、再生能源也持續併網加入供電行列，以及持續推動需量反應等輔助服務，台電將致力確保供電穩定。
台電指出，太陽光電通常於中午時段達到發電尖峰，以今(13)日用電尖峰時段來說，太陽光電的供電能力約225.5萬瓩，占尖峰用電負載約5.84%。在整個午後用電高峰期間，太陽光電供電能力均維持在300萬瓩以上。尖峰過後光電供電能力因中南部午後雷雨而遞減。為了滿足夜間居高不下的用電需求，台電也將調度抽蓄水力機組發電，並搭配需量反應等需求管理措施，來維持供電穩定。
台電認為，隨著時序進入盛夏，未來國內用電量可能再創新高，盼全民共同節約能源、珍惜電力，除隨手關燈，拔掉不使用的電器插頭，冷氣機的溫度設定宜維持在26度到28度之間。
此外，台電也籲請各界儘量避免在用電尖峰時段（下午2時到晚上8時）使用洗衣機、烘乾機、烤箱等大型耗能家電，舒緩用電尖峰的負擔。