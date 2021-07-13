超前部署 高市府設置「COVID-19疫苗意願登記服務中心」
高雄今（13）日已連續12天沒有新增本土個案，市長陳其邁今下午在防疫會議後記者會表示，如加上與中央公布病例有一天多落差時間，高雄市已14天無確診個案，社區已算安全，由於今天開始至15日，18歲以上可以登記。陳其邁也表示，高雄市為服務市民，所轄區公所、農漁會、衛生所、社福中心，高雄銀行等約200個服務中心幫大家服務。
記者郭凱杰／高雄報導
2021-07-13 17:37:18｜2021-07-13 17:39:49
不過，陳其邁仍擔心在雙北零星感染個案，仍找不到感染源，不過，社區傳播風險，已大幅降低，希望透過精準疫調，把一些零星火苗移除，這些社區火苗要加速清零，希望透過精準疫調移除零星火苗，對台灣會比較安全。陳其邁也表示，距離鳳山大樓群聚感染案至今，已經連續14天沒有新增相關個案，目前處於三級防疫尾聲，「再給我們一點點時間把尾聲守好」，感謝鳳山大樓與所有居家隔離者配合，感謝大家。
高市65歲以上採書面通知，後續要依據民眾上網登記意願，全高市有200處服務中心可利用，公費疫苗第二輪預約登記者，可望在7月16日至7月22日施打疫苗。
「COVID-19公費疫苗預約平台」正式上線，今天起至19日下午5時，開放18歲以上者接種意願登記，陳其邁指出高雄市為協調各區公所、衛生所、戶政事務所、稅捐稽徵處、地政事務所、社福中心、高雄銀行各分行、市府聯合服務中心、社會局各專服中心、農漁會，設置「COVID-19疫苗意願登記服務中心」，專人協助民眾操作系統，鼓勵民眾踴躍登記、儘早施打。
針對高雄有消防局的中隊長參加10人溯溪團，身為第一線防疫人員明知故犯，陳其邁則回應說，「這是錯誤示範，很不應該，就依相闗規定來處理。」
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