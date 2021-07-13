監院：吳景源偏袒石木欽　專斷審理偏離民主程序

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王美玉說，依懲戒案件審理規則規定，被付懲戒人應親自到庭，經審判長許可才能委任律師，但參酌刑事訴訟法規定，必須是最重本刑拘役或易科罰金，就是很輕的罪才能不到庭；「石木欽為什麼可以不到庭？」換言之，「審判長同意石木欽不到庭，是不是表示他心證已經很清楚？」
司法院人事審議委員會民國108年9月認定石木欽與友人翁茂鍾不當往來等，違反法官法、法官倫理規範與法官守則等，情節重大，決議移送監察院；監察院去年8月彈劾石木欽，案件由懲戒法院職務法庭審理，今天下午開庭。
石木欽未出庭，由律師廖芳萱代理；監察院代表、調查官陳先成當庭請求法官迴避，指合議庭成員審判長吳景源、受命法官曹瑞卿、陪席法官林英志以及參審員蘇淑貞（臨床心理師）、柯格鐘（台大法學院教授）心證有偏頗。吳景源表示，因移送機關監察院聲請迴避，本案不能處理，待迴避案由別的合議庭做出裁定結果，退庭。
陳先成原本要在懲戒法院職務法庭提出的「監察院聲請合議庭迴避審理石木欽懲戒案件」書面聲明指出，依據公民及政治權利公約第32號一般性意見，保障人民在法院與法庭前一律平等及獲得公平審判的權利，法官應遵循「公平法院」原則，保障當事人利益。因此，依職務法庭懲戒案件審理規則規定，職務法庭法官足認其執行職務有偏頗之虞時，監察院得聲請迴避。
監察院書面聲明表示，吳景源嚴重偏袒石木欽，未經調查就認定石木欽「違法情事輕微」，石木欽在6月11日提出委任代理人聲請狀給懲戒法院，當天立即准予石木欽在言詞辯論程序由代理人到庭，給予石木欽法律上例外的恩惠，對監察院「是突襲性許可」，違反公平法院原則。
監察院質疑，一般基層司法官被移送到職務法庭審理時，能有這樣的「禮遇」，可以不用親自出庭？又見證了一次「權貴司法」？吳景源執行職務，已明顯偏頗。
監察院說，各項爭點因石木欽不在場，無法透過訊問、對質加以釐清事實，意圖使言詞辯論程序空洞化，違反職權主義的真實發見原則，顯有偏頗。
監察院表示，吳景源專斷審理行為，偏離民主程序合議審判，破壞合議制度，形同獨任。參審員蘇淑貞、柯格鐘並未維護當事人訴訟權利，制止吳景源違反正當法律程序原則，縱容吳景源差別待遇，同意石木欽不必到庭。
監察院說，這將使言詞辯論程序空洞化，也導致參審員也無法詢問石木欽各項違失行為，違反職權主義的真實發見原則，顯然已經喪失參審員的糾錯功能，其執行職務顯有偏頗。（編輯：謝佳珍）1100713