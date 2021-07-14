韓國疫情升溫暴增1615例　防Delta擴散上調防疫級別

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變種病毒感染比例上，最近7月4日至7月10日，韓國累計536人感染變種病毒，374人（69.8%）感染感染Delta變種株；疫情爆發至今共3353人感染變種病毒，其中感染Alpha病毒者累計2405例、感染Delta病毒者累計790例、感染Beta病毒者累計143例、感染Gamma病毒者累計13例。
從新確診病例分佈的地區來看，首爾首都圈的疫情社區感染佔大多數，且有逐漸向外擴散的趨勢，因此韓國政府今日宣布，除世宗市、全羅北道、全羅南道、慶尚北道以外的非首都圈地區15日起將把防疫響應上調到第二級。
韓國國務總理金富謙表示，非首都圈本週的每日平均新增確診例，較上週增加一倍，政府將加強各地區的防疫力度，呼籲各地方政府積極進行檢測、疫調，同時積極擴充醫療資源。適逢暑期假日，金富謙強調要對海水浴場、旅游勝地等人流密集的地點實施防疫檢查。
韓國目前已向輝瑞（Pfizer）藥廠購買6600萬劑新冠疫苗，今日凌晨79.9萬劑抵達仁川機場，至上半年已有700.2萬劑疫苗到貨。韓國新冠疫苗預防接種推進團表示，今日到貨的疫苗將用於高三學生和小學高年級、教職人員的接種，本月將有約1000萬劑輝瑞、莫德納（Moderna）疫苗到貨。金富謙表示，韓國55至59歲的人群疫苗接種今日下午8時重新開放，先前暫停主要原因是行政準備不足，並非缺乏疫苗，政府將延長預約系統，方便民眾接種。
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