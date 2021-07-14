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韓國疫情升溫暴增1615例　防Delta擴散上調防疫級別

▲韓國近日新冠肺疫情升溫，韓國國務總理金富謙今日宣布，15日將上調非首都圈防疫響應級別至第二級，首爾首都圈的防疫級別則是早在12日上調至最高級別的第四級。（圖／美聯社／達志影像）
▲韓國近日新冠肺疫情升溫，韓國國務總理金富謙今日宣布，15日將上調非首都圈防疫響應級別至第二級，首爾首都圈的防疫級別則是早在12日上調至最高級別的第四級。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心林孝萱/綜合報導

2021-07-14 10:11:06｜2021-07-14 10:40:35

韓國境內新冠肺炎（COVID-19）疫情因Delta變種病毒升溫，單日新增確診病例再次攀高。韓國中央防疫對策本部今（14）日通報，至當日0時，當地新增確診病例1615例，累計17萬1911例確診。近日新增的變種病毒確診例有7成感染的是Delta變種病毒，韓國公衛專家擔憂，Delta變種病毒可能會逐漸主導此次疫情。由於疫情升溫，韓國國務總理金富謙今日宣布，15日將上調非首都圈防疫響應級別至第二級，首爾首都圈的防疫級別則是早在12日上調至最高級別的第四級。

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《韓聯社》報導，韓國14日新增的1615例中，有1568例為社區感染病例，境外輸入47例，首爾首都圈佔1179例（75.2%），非首都圈389例（24.8%）。今日確診病例較前一天增加465例，時隔4天再次創下自去年1月20日韓國內首現確診病例以來的最高紀錄，受到週末檢驗量較少的因素影響，週三（14）、週四（15）的確診病例會明顯增加。

變種病毒感染比例上，最近7月4日至7月10日，韓國累計536人感染變種病毒，374人（69.8%）感染感染Delta變種株；疫情爆發至今共3353人感染變種病毒，其中感染Alpha病毒者累計2405例、感染Delta病毒者累計790例、感染Beta病毒者累計143例、感染Gamma病毒者累計13例。

▲（圖／美聯社／達志影像）
▲韓國疫情再次升溫，中央上調非首都圈以外的大部分地區防疫級別。（圖／美聯社／達志影像）
從新確診病例分佈的地區來看，首爾首都圈的疫情社區感染佔大多數，且有逐漸向外擴散的趨勢，因此韓國政府今日宣布，除世宗市、全羅北道、全羅南道、慶尚北道以外的非首都圈地區15日起將把防疫響應上調到第二級。

韓國國務總理金富謙表示，非首都圈本週的每日平均新增確診例，較上週增加一倍，政府將加強各地區的防疫力度，呼籲各地方政府積極進行檢測、疫調，同時積極擴充醫療資源。適逢暑期假日，金富謙強調要對海水浴場、旅游勝地等人流密集的地點實施防疫檢查。

韓國目前已向輝瑞（Pfizer）藥廠購買6600萬劑新冠疫苗，今日凌晨79.9萬劑抵達仁川機場，至上半年已有700.2萬劑疫苗到貨。韓國新冠疫苗預防接種推進團表示，今日到貨的疫苗將用於高三學生和小學高年級、教職人員的接種，本月將有約1000萬劑輝瑞、莫德納（Moderna）疫苗到貨。金富謙表示，韓國55至59歲的人群疫苗接種今日下午8時重新開放，先前暫停主要原因是行政準備不足，並非缺乏疫苗，政府將延長預約系統，方便民眾接種。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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