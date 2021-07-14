推廣台語漢詩吟唱　游錫堃揭露3原因

立法院長游錫堃於立院成立三餘吟社，盡心推廣台語漢詩，今（14）日其接受廣播節目專訪時，再度宣傳其著力甚深的「2021第一屆蔣渭水台語漢詩吟唱賽」，盼能強化台語傳承、豐富文學修養、推廣吟唱藝術。

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游錫堃致力於推廣台語漢詩吟唱，他今天談到目前正在收件的「2021第一屆蔣渭水台語漢詩吟唱賽」時表示，這個比賽的目的有三項，第一項是要強化台語傳承，漢詩吟唱用台語吟唱很好聽；第二是要豐富文學修養，如果會吟唱，學生文學素養會比較豐富；第三，要推廣吟唱藝術，詩藝吟唱意境是不一樣。

游錫堃說，從初三到高三都能報名參加，會以高中生作為對象，是因為大學已經都有台語社團在研習，高中比較少，高中又會帶動國小、國中，所以比賽的對象是這樣設定。

游錫堃說，吟唱包含唐詩宋詞的漢詩，是因為那個年代本就是用漢音，也有人稱「福佬話」，現在在中國，除了福建以外，福佬話將要失傳了。他回憶曾經碰到很重要的詩人來台灣訪問，但詩人不會吟詩，聽到游錫堃用台語吟唱非常驚訝，「即使李白、蘇東坡都在的話也聽得懂，講台語至少聽個七八分吧，我們應該要想辦法要保存台語吟唱，也要讓它變成全球非常有特色的吟唱藝術」。

游錫堃說，其實不只吟唱唐詩宋詞，兩三百年來得詩詞也非常多，只是因為國民黨政府在1949年遷台後，從1951年就開始推行「國語」、禁說方言，原來日本時代台灣有300多家詩社，因為吟詩用漢音，所以在國民黨政府認定也是方言，詩社就停擺了。

游錫堃說，這實在非常可惜，因此要想辦法把這樣的文化恢復，所以先從千年來很多的唐詩宋詞˙開始，本土也有像林獻堂的詩詞、歌詠蔣渭水的詩，慢慢會帶出來。

游錫堃也提到，自己1990年當宜蘭縣長時，宜蘭縣是第一個在學校推行本土語言教育的，但當然現在因為地球村，下一代也需要學英外語，自然本土語言分量受到壓縮。