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炒青菜別直接下鍋！大廚曝「3招」全適用：脆嫩不發黑

▲大廚分享炒青菜「3招」，讓炒青菜脆嫩不發黑。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲大廚分享炒青菜「3招」，讓炒青菜脆嫩不發黑。（示意圖／翻攝自Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-07-15 11:28:05

青菜的吃法相當多元，而一般人都是直接以「清炒」方式來料理。不過，炒青菜看似簡單，其實學問可大了！絕大多數的人都只倒入油，翻炒至熟後，再加鹽調味，但其實還有更完美的煮法。近日，搜狐美食專欄《美食開心的豬》提到，說炒青菜不好吃的朋友，可能是炒的方法不對，導致青菜不脆嫩、顏色難看，並透露大廚分享的「3招」，讓炒青菜脆嫩不發黑。

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▲大廚分享炒青菜「3招」，讓炒青菜脆嫩不發黑。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲大廚分享炒青菜「3招」，讓炒青菜脆嫩不發黑。（示意圖／翻攝自Pixabay）
1、第一點可能看起來不起眼，但是總有很多人忽略了，大多數人清洗好青菜後，都會把青菜著急地倒進鍋裡炒，其實這麼做不對，要將青菜甩幾下，去除殘留水分，再放菜籃中瀝乾，青菜入鍋後，才會第一時間加熱青菜，而不是加熱水分，快速炒熟，青菜更脆嫩，還不會發黑。還有很多人將青菜洗淨後，放在盆中瀝乾，以為水分沒了，其實青菜中還夾雜著大量水分，所以這一步真的很關鍵。

2、當青菜下鍋後，不要急忙撒鹽，因為青菜和鹽接觸後會大量出水，水一多就和煮青菜沒兩樣了，口感會變差，所以需要等到青菜炒好快起鍋的時候再撒鹽最合適。

3、想要青菜炒好更入味，可以在快起鍋的時候，加少許澱粉水，湯汁附著在青菜上，吃起來更滑嫩，還會更入味。（編輯：賴詠璿）

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