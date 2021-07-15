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別急！疫苗登記延長到19日中午　登記人數破757萬

▲北市政府在「花博爭豔館」設置大型施打疫苗站每批次民眾施打疫苗結束後，化學兵立即對座位區實施消毒。（圖／軍聞社提供）
▲北市政府在「花博爭豔館」設置大型施打疫苗站每批次民眾施打疫苗結束後，化學兵立即對座位區實施消毒。（圖／軍聞社提供）

記者劉雅文/台北報導

2021-07-15 17:51:22｜2021-07-15 18:06:41

中央流行疫情指揮中心從7月13日起開放18歲(含)以上民眾，在「疫苗施打意願登記與預約系統」進行第三輪意願登記，短短三內內湧入大量民眾登記，指揮中心也在今（15）日傍晚宣布延長。

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指揮中心發言人莊人祥表示，第三輪意願登記會延到19日中午12點才收單，至於為什麼延長？他說，因為第一輪跟第二輪都剛開始，時間不固定，希望未來每輪時間固定，以後會都從週一的中午12點結單。另外，登記完後的簡訊通知，則是依舊從結單隔日起，將從20日開始發放，累計3日。

根據指揮中心最近統計，第三輪意願登記，全國意願登記完成總人數757.6萬人，其中登記AZ人數18.9萬人，佔總登記人數2.50%；登記Moderna人數418.1萬人，佔總登記人數55.19%；同時登記AZ與Moderna人數有320.5萬人，佔總登記人數42.31%。此外，在7月11日下午2點後，重新選擇AZ人數有63.7萬人。

莊人祥也提到，以目前國內AZ疫苗疫苗數量，登記打AZ或是兩者皆可的人，預估都可以打得到疫苗。指揮中心目前暫定，未來四周都是先提供AZ疫苗施打，會依照疫苗進來台灣的時間，跟預約狀況等等去做規劃。

▲7月15日日贈AZ97萬劑、自購AZ56萬劑、莫德納35萬劑在下午接連抵台。（圖/NOWnews製圖）
▲7月15日日贈AZ97萬劑、自購AZ56萬劑、莫德納35萬劑在下午接連抵台。（圖/NOWnews製圖）
 

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