別急！疫苗登記延長到19日中午　登記人數破757萬

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根據指揮中心最近統計，第三輪意願登記，全國意願登記完成總人數757.6萬人，其中登記AZ人數18.9萬人，佔總登記人數2.50%；登記Moderna人數418.1萬人，佔總登記人數55.19%；同時登記AZ與Moderna人數有320.5萬人，佔總登記人數42.31%。此外，在7月11日下午2點後，重新選擇AZ人數有63.7萬人。

莊人祥也提到，以目前國內AZ疫苗疫苗數量，登記打AZ或是兩者皆可的人，預估都可以打得到疫苗。指揮中心目前暫定，未來四周都是先提供AZ疫苗施打，會依照疫苗進來台灣的時間，跟預約狀況等等去做規劃。