COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

莎朗史東《第六感追緝令》洩情慾　七夕登台大銀幕

▲莎朗史東在《第六感追緝令》集結情慾、大膽、愛情於一身。（圖／双喜提供）
▲莎朗史東在《第六感追緝令》集結情慾、大膽、愛情於一身。（圖／双喜提供）

娛樂中心/綜合報導

2021-07-15 20:00:00

經典情色驚悚電影《第六感追緝令》今年逢30週年紀念，因全台三級警戒檔期延宕，不過隨著微解封，將於8月13日重新登上大銀幕，且恰好安排在七夕前夕。女主角莎朗史東儘管已經63歲，仍風韻猶存、神采奕奕，「性感女神」的封號屹立不搖，在片中集結情慾、大膽、愛情於一身。

我是廣告 請繼續往下閱讀
莎朗史東西先前傳出與導演保羅范赫文意見不合，不過她幾週前才穿上《第六感追緝令》招牌姿勢衣服，大方亮相個人Instagram，似乎想打破謠言。另外，莎朗史東前陣子被拍到跟小38歲的饒舌歌手RMR出遊，對於2人之間的「忘年之交」，她則回應媒體「無可奉告」，引發外界好奇心之餘，粉絲也認為她性感又有智慧，直言不諱、成熟的態度大獲好評。

▲莎朗史東（左）被拍到跟小38歲的饒舌歌手RMR（右）出遊。（圖／双喜提供）
▲莎朗史東（左）被拍到跟小38歲的饒舌歌手RMR（右）出遊。（圖／双喜提供）
▲莎朗史東穿上《第六感追緝令》招牌姿勢的衣服。（圖／双喜提供）
▲莎朗史東穿上《第六感追緝令》招牌姿勢的衣服。（圖／双喜提供）
 

《第六感追緝令》描述一名舊金山警探尼克（麥克道格拉斯飾），要負責調查一宗離奇凶殺案，死者是在性高潮時，被冰錐戳死，尼克循線追到一名女作家凱薩琳（莎朗史東飾），而她在書中的凶殺案，日後都將成真，讓尼克咬定凱薩琳就是嫌犯，但在追查凱薩琳的途中，一步一步踩進她設下的神祕陷阱。（編輯：侯家瑜）

▲《第六感追緝令》將於8月13日重新登上大銀幕。（圖／双喜提供）
▲《第六感追緝令》將於8月13日重新登上大銀幕。（圖／双喜提供）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您 吸菸會導致肺癌、心臟血管疾病，未滿18歲不得吸菸！

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

中央宣布BNT疫苗應由學生優先施打，你是否認同？

認同
不認同
45.83%54.17%
2021-07-15-2021-07-18

回顧近期，你喝手搖飲、含糖飲料、或吃甜食的頻率有變化嗎？

有改變
沒有改變
42.86%57.14%
2021-07-15-2021-07-18

微解封你想回公司上班嗎？

想，因工作休息都在家，感到焦慮
不想，居家工作優點多
40.33%59.67%
2021-07-12-2021-07-16

居家防疫這段時間，你的體重有變化嗎？

有，居家耍廢，體重失控
沒有，多了時間可以運動及選擇飲食
55.45%44.55%
2021-07-12-2021-07-15
7/13微解封後，你的公司上班政策有何調整？

7/13微解封後，你的公司上班政策有何調整？

繼續作答
疫情期間特別手滑，以下有哪些商品你也跟著大爆買一波了呢？

疫情期間特別手滑，以下有哪些商品你也跟著大爆買一波了呢？

繼續作答
即時
推薦閱讀