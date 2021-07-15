莎朗史東《第六感追緝令》洩情慾　七夕登台大銀幕

經典情色驚悚電影《第六感追緝令》今年逢30週年紀念，因全台三級警戒檔期延宕，不過隨著微解封，將於8月13日重新登上大銀幕，且恰好安排在七夕前夕。女主角莎朗史東儘管已經63歲，仍風韻猶存、神采奕奕，「性感女神」的封號屹立不搖，在片中集結情慾、大膽、愛情於一身。
娛樂中心/綜合報導
2021-07-15 20:00:00
莎朗史東西先前傳出與導演保羅范赫文意見不合，不過她幾週前才穿上《第六感追緝令》招牌姿勢衣服，大方亮相個人Instagram，似乎想打破謠言。另外，莎朗史東前陣子被拍到跟小38歲的饒舌歌手RMR出遊，對於2人之間的「忘年之交」，她則回應媒體「無可奉告」，引發外界好奇心之餘，粉絲也認為她性感又有智慧，直言不諱、成熟的態度大獲好評。
《第六感追緝令》描述一名舊金山警探尼克（麥克道格拉斯飾），要負責調查一宗離奇凶殺案，死者是在性高潮時，被冰錐戳死，尼克循線追到一名女作家凱薩琳（莎朗史東飾），而她在書中的凶殺案，日後都將成真，讓尼克咬定凱薩琳就是嫌犯，但在追查凱薩琳的途中，一步一步踩進她設下的神祕陷阱。（編輯：侯家瑜）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 吸菸會導致肺癌、心臟血管疾病，未滿18歲不得吸菸！