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太魯閣號事故台鐵向李義祥求償　法院26日開庭

▲台鐵太魯閣號出軌事故發生逾百日，花蓮地檢署首波起訴後，刑事部分花蓮地方法院陸續召開準備程序庭；民事部分，針對台鐵向李義祥等人求償，26日下午將召開民事賠償庭審理。（圖/翻攝林佳龍臉書)
▲台鐵太魯閣號出軌事故發生逾百日，花蓮地檢署首波起訴後，刑事部分花蓮地方法院陸續召開準備程序庭；民事部分，針對台鐵向李義祥等人求償，26日下午將召開民事賠償庭審理。（圖/翻攝林佳龍臉書)

中央社

2021-07-15 15:48:59

（中央社記者張祈花蓮縣15日電）台鐵太魯閣號出軌事故發生逾百日，花蓮地檢署首波起訴後，刑事部分花蓮地方法院陸續召開準備程序庭；民事部分，針對台鐵向李義祥等人求償，26日下午將召開民事賠償庭審理。

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台鐵408次太魯閣號今年4月2日在花蓮清水隧道前，撞上違法施工、掉落鐵軌的工程車，導致出軌，釀49 人死亡、逾200人輕重傷。

罹難者家屬近日在臉書（Facebook）貼文表示，「事故過程歷歷在目，因疫情關係，媒體不再看見相關的消息，漸漸地，似乎不曾發生過，這3個月和家人歷經很多，從崩潰、哀傷一直到現在，心理仍舊千頭萬緒」。

花蓮地檢署在4月16日因事證明確偵結，施工廠商主嫌李義祥依過失致死、過失毀損軌道及肇事逃逸等罪嫌起訴，並求處最高刑度；逃逸移工華文好（阿好）依過失致死起訴，2人均羈押禁見。

聯合大地工程監造李進福、張齊富財等2人，也依過失致死罪嫌起訴；東新營造違反採購法部分，則依違反政府採購法借牌、商業會計法等罪嫌起訴。

花蓮地檢署主任檢察官周芳怡今天指出，台鐵局、設計監造公司、專案管理公司、李姓被告經營公司、借牌東新公司等承包工程有無不法，專案小組仍續偵辦，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）全國3級警戒期間，遵守防疫指引持續偵辦中，依規定只要案件是必要性、緊急性仍會開庭。

花檢指出，被害人及家屬如欲提出告訴或表達意見，仍可於案發後6個月內提出，可就近向鐵路警察局諮詢及製作筆錄，也可具狀或至花蓮地檢署提出告訴，以維權益。

刑事部分，花蓮地方法院庭長黃鴻達表示，將於8月11日下午召開準備程序庭，此案不管是被告、被害人，人數相當多，目前仍在準備程序的階段。

台鐵局向李義祥等人提告求償的民事賠償庭，將於7月26日下午3時，在花蓮地院民事第一法庭開庭。台鐵局4月初表示，已向肇事嫌疑人李義祥及東新營造求償新台幣8.24億元，也申請並執行完假扣押。（編輯：戴光育）1100715

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