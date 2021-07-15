特企／《三國殺名將傳-威力加強版》楊丞琳驚艷現身！

《三國殺名將傳-威力加強版》盛情邀約全能天后「楊丞琳」為遊戲代言！事前預約活動熱烈進行中，還有機會獲得現金10萬元等超值好禮！





我是廣告 請繼續往下閱讀

天后級代言人，楊丞琳驚艷現身！

作為《三國殺名將傳》的續作《三國殺名將傳-威力加強版》，積極地提升遊戲美術與特效，以最美三國卡牌遊戲的姿態展現於大家的面前，就如同受到萬人關注的楊丞琳，歷經多年的磨練與成長後，蛻變為今日立於眾人眼前的全能天后。





本次代言合作中，楊丞琳以古裝扮相驚艷亮相，同時扮演了忠肝義膽的武將及傾國傾城的美人，銳利的眼神、溫柔的淺笑完美地演繹出角色魅力，如此突破性的合作，亦符合本次續作突破性的進化喔！





全面進化，紅將養成不是夢！

在遊戲中，武將有專屬神武、合擊技技能、羈絆效果、天賦…等，並搭配提供豐富的養成資源，將使武將在您的指尖綻放出耀眼光芒！





善用武將間的組成，發揮出合擊技技能的強大效果，即可用戰力碾壓對手！亦可透過收集並養成具羈絆效果之武將們，大大地提升攻擊、恢復…等加成效果。最終運用您的智慧組合出千萬種戰術的武將陣容，體驗克敵制勝的爽感，打造出專屬於自己的三國世界！





在玩法加強的同時，資源獲取也變得更為方便，獲取數量也大量提升，對於武將養成也大有助益，且遊戲內紅將獲取也將更為容易，甚至可以選擇心儀的稀有武將，以提升獲取機率！





事前預約進行中，超值好禮送給你！

即日起，玩家可於官方事前預約活動網站進行預約，有機會抽中UR紅將、現金10萬元…等超值好禮。另外，同步開放Google Play、App Store雙平台進行預約，凡預約者即可於遊戲上市時，於雙平台獲得最新資訊喔！



