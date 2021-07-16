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陳建仁臉書公開解盲：打到安慰劑　食藥署護航：沒有違法

▲陳建仁在臉書公開解盲結果。(圖/記者康子仁攝)
▲陳建仁在臉書公開解盲結果。(圖/記者康子仁攝)

記者劉雅文/台北報導

2021-07-16 13:04:41｜2021-07-16 13:04:59

前副總統陳建仁，日前參加國產疫苗二期試驗，昨日晚間他在臉書透露，表示自己接獲通知是打到安慰劑，決定參加補施打疫苗的延伸計畫，要繼續支持國產疫苗研發。

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對於陳建仁大動作公開解盲結果，引發各界爭議，高端疫苗也緊急發出聲明表示，高端強調，因應台灣疫情升溫及公費疫苗施打擴大，高端疫苗已取得法規單位核准同意，在不影響主試驗執行下，新增「延伸性試驗」。

高端表示，有兩種情形下可以個別解盲，其中包含如果受試者已具公費疫苗接種資格，可主動向試驗中心要求緊急個別解盲。

此外，依據核可的延伸性試驗，臨床試驗中心將於各醫院倫理委員會通過審查後，自7月起由試驗中心主動聯絡受試者，詢問參加延伸性試驗的意願，若受試者同意加入，就進行個別解盲，陳建仁就是因此提前解盲，且若屬安慰劑組，可選擇加入延伸性試驗補施打2劑高端新冠肺炎疫苗，或於符合公費施打資格時，選擇施打其他公費疫苗。

對此，食藥署署長吳秀梅也表示，高端有提出延伸性試驗，並且已經通過審查，所以個別解盲並沒有違法之虞，吳強調，很多的臨床試驗都會依實驗過程，提出額外實驗，但延伸性試驗還是臨床試驗，都要跟食藥署申請，過去高端在第一期就有做第三劑的延伸試驗，這次則是針對65歲以上族群，追加延伸性試驗。

吳秀梅解釋，因為會有疫苗組跟安慰劑組，但如果台灣要有保護力，參與實驗打到安慰劑的民眾，就缺乏抗體保護力，可以針對安慰劑組，來跟食藥署申請。至於陳建仁以臉書公布解盲結果，是否影響實驗？吳秀梅護航表示，如果已經被告知（解盲結果）了，就不是只有他知道了，對實驗結果的影響應該「還好」，因為都走到現在了。

另外，針對高端EUA申請進度，吳秀梅表示，都很認真審查，一切妥當就會儘速來進行，記者進一步追問是否下禮拜能開審查會議，對此，吳秀梅表示：「我們努力」。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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