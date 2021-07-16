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巷仔內／以行動對抗專制　斯洛伐克、立陶宛用疫苗挺台

▲高雄去年底捐贈斯洛伐克布拉提斯拉瓦省30萬片口罩全數運抵，（左起）國會外交委員會副主席暨友台小組主席歐舒斯基（Peter Osuský）、台灣駐斯洛伐克代表處李南陽代表、省長德羅巴（Juraj Droba）。（圖／斯洛伐克代表處提供）
▲高雄去年底捐贈斯洛伐克布拉提斯拉瓦省30萬片口罩全數運抵，（左起）國會外交委員會副主席暨友台小組主席歐舒斯基（Peter Osuský）、台灣駐斯洛伐克代表處李南陽代表、省長德羅巴（Juraj Droba）。（圖／斯洛伐克代表處提供）

記者呂炯昌／特稿

2021-07-16 17:04:17

繼立陶宛宣布捐贈2萬劑AZ疫苗後，中歐國家斯洛伐克也宣布提供1萬劑疫苗給台灣，這兩個國家贈台疫苗，不只是協助台灣防疫，更有攜手對抗鄰國專制政權的意涵。

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先說立陶宛跟斯洛伐克的相似處，這兩個國家都鄰近俄羅斯，在二戰之後都淪為蘇聯附庸國，蘇聯解體後各自獨立，且都對試圖東山再起的俄羅斯充滿戒心，不約而同加入北約、防備軍力強大的俄羅斯入侵，兩國自命為對抗專制的前線國家，也支持其它歐洲國家對抗俄羅斯。

立陶宛跟斯洛伐克雖然不與中國相鄰，但是中俄近年來越走越近，中國又在全球大搞「一帶一路」戰略，引發立陶宛跟斯洛伐克政界對北京的戒心。中國於2012年促成中歐、巴爾幹半島及波羅的海地區共17國與中國組成「17+1」機制，但是立陶宛已表示要退出；去年捷克參議院議長韋德齊訪台，斯洛伐克總統就推文力挺韋德齊，反對中國恫嚇。

斯洛伐克、立陶宛與台灣關係近年來也持續獲得進展，台灣是在斯洛伐克投資第二大亞洲國家，提供數千名工作機會，去年10月將我國列入疫情綠色安全國家名單（The Safe Green List），入境斯國免隔離檢疫措施。立陶宛外交部副部長艾德梅納斯（Mantas Adomėnas）在擔任國會議員時就經常訪台，立陶宛外交部也將在台灣設立辦事處，這將是立陶宛第一個在非邦交國設立的辦事處。

新冠肺炎本土疫情蔓延，民進黨政府因為疫苗不足被批得滿頭包，為了挽救民心，除了允許鴻海、台積電等民間企業採購疫苗再捐贈給政府，也樂見更多理念相近國家援贈疫苗。對於斯洛伐克與立陶宛而言，他們並不一定認同民進黨政府，但對於台灣曾捐贈口罩等防疫物資，他們以具體行動作為回報，也藉此表達反對中國疫苗外交的立場。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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