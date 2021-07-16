巷仔內／以行動對抗專制　斯洛伐克、立陶宛用疫苗挺台

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立陶宛跟斯洛伐克雖然不與中國相鄰，但是中俄近年來越走越近，中國又在全球大搞「一帶一路」戰略，引發立陶宛跟斯洛伐克政界對北京的戒心。中國於2012年促成中歐、巴爾幹半島及波羅的海地區共17國與中國組成「17+1」機制，但是立陶宛已表示要退出；去年捷克參議院議長韋德齊訪台，斯洛伐克總統就推文力挺韋德齊，反對中國恫嚇。
斯洛伐克、立陶宛與台灣關係近年來也持續獲得進展，台灣是在斯洛伐克投資第二大亞洲國家，提供數千名工作機會，去年10月將我國列入疫情「綠色安全國家名單」（The Safe Green List），入境斯國免隔離檢疫措施。立陶宛外交部副部長艾德梅納斯（Mantas Adomėnas）在擔任國會議員時就經常訪台，立陶宛外交部也將在台灣設立辦事處，這將是立陶宛第一個在非邦交國設立的辦事處。
新冠肺炎本土疫情蔓延，民進黨政府因為疫苗不足被批得滿頭包，為了挽救民心，除了允許鴻海、台積電等民間企業採購疫苗再捐贈給政府，也樂見更多理念相近國家援贈疫苗。對於斯洛伐克與立陶宛而言，他們並不一定認同民進黨政府，但對於台灣曾捐贈口罩等防疫物資，他們以具體行動作為回報，也藉此表達反對中國疫苗外交的立場。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。