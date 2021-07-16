巷仔內／以行動對抗專制　斯洛伐克、立陶宛用疫苗挺台

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中國於2012年促成中歐、巴爾幹半島及波羅的海地區共17國與中國組成「17+1」機制，但是立陶宛已表示要退出；去年捷克參議院議長韋德齊訪台，斯洛伐克總統就推文力挺韋德齊，反對中國恫嚇。

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立陶宛外交部副部長艾德梅納斯（Mantas Adomėnas）在擔任國會議員時就經常訪台，立陶宛外交部也將在台灣設立辦事處，這將是立陶宛第一個在非邦交國設立的辦事處。