上半年出口首度突破2千億美元　進出口創5紀錄

（中央社記者吳佳蓉台北16日電）財政部今天發布上半年貿易概況報告，上半年除出、進口值創新高，年增率也均創近11年最大，且前6月出口值首度突破2000億美元，合計寫下5項紀錄，同時，對5大出口市場及6項產品出口值也創歷史高點。





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財政部今天發布「2020年上半年我國出進口貿易概況報告」，今年以來隨各國疫苗接種率提升，主要國家推動規模空前的振興經濟政策，全球生產活動加速擴張下，帶動終端需求明顯好轉，國際原物料價格漲勢凌厲，加以科技創新應用效益強力支撐，台灣外貿迎來一波盛況。





盤點上半年出口、進口共創下5項紀錄。上半年出口值高達2069億美元，創造兩項紀錄，分別是金額首度突破2000億美元大關，以及創下歷年同期的新高。第3項紀錄，上半年進口值1751億美元，創同期新高點；從年增率來看，上半年出口、進口各年增31%、28.6%，雙創近11年最大增速，第4項及第5項紀錄就是出口、進口的增速創新高。





與主要國家出口相較，台灣上半年出口年增31%，表現優於南韓的26.1%、新加坡的21.5%以及香港前5月的24.9%，居四小龍之首 。





此外，上半年電子零組件、資通與視聽產品、基本金屬及其製品、塑橡膠及其製品、機械及運輸工具等6貨類出口規模，也均創歷年同期新高；帶動對中國大陸與香港、東協、美國、歐洲、日本等5大主要出口市場的出口值，也來到歷史新高點。





統計通報指出，隨全球景氣逐步邁入復甦軌道，加上自由貿易區域化趨勢，亞洲新興市場經濟潛能看好，上半年對亞洲新興市場出口也顯著成長。





今年上半年台灣對新加坡、南韓出口因電子零組件輸出亮眼，出口值擴大至120億、93億美元，分別年增33.1%、31.6%，對馬來西亞出口62億美元，增46.3%，主因電子零組件、礦產品等出口增加，上述3國出口規模均創歷年同期新高。





對印度出口增幅則高達93.5%，主要原因為塑橡膠及其製品、化學品等外銷成長；對越南因電子零組件、塑橡膠及其製品、化學品出口俱增，年增51.6%；此外，對泰國、印尼出口分別成長30.2%及25.6%，統計通報指出，這顯示除景氣因素外，台灣對新興市場出口拓展也見成效。（編輯：楊凱翔）1100716



