「水煮玉米vs烤玉米」誰才贏家？網秒選它：直接吃出功力
台灣的夜市名聞遐邇，充滿各式道地台灣小吃，疫情前是不少外國遊客來台指名必訪的行程之一；其中，「烤玉米」更是不少民眾到夜市必買的小吃。不過，近日就有網友在PTT女孩版提到，「烤玉米」和「水煮玉米」大家比較偏好哪一個口味？貼文曝光引發熱議，網友們秒選出答案，並稱可以直接吃出功力。
編輯中心/綜合報導
2021-07-17 11:34:01
原PO表示，大家去夜市時，總是會看到長長的人龍在排烤玉米，並稱「下午在路邊的水煮玉米，通常也一堆人在排隊」，他不禁好奇詢問廣大鄉民「如果是『烤玉米』vs『水煮玉米』，你會買哪個啊？」並透露「我比較喜歡水煮玉米啦！烤玉米雖然很香，但我吃不懂」。
貼文一出，隨即引發熱烈回響，大多網友較偏好「水煮玉米」，紛紛回應「水煮最棒」、「水煮泡鹽水的，超讚」、「真正吃玉米風味的是水煮玉米，烤玉米是吃醬」、「水煮好吃又便宜」、「水煮刷鹽，超讚」、「烤玉米是吃醬，水煮直接吃出功力」、「烤玉米那價錢太奇葩了」、「水煮完全發揮玉米的甘甜鮮味」、「水煮，烤的吃起來沒有聞起來香」。
不過，也有網友表示「烤玉米啊，水煮自己在家可以煮」、「烤玉米的醬超級讚讚」、「我都直接吃玉米罐頭，方便又好吃」、「我都喜歡，都買，強迫老公一起分」、「烤玉米超香」。（編輯：賴詠璿）