COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

「水煮玉米vs烤玉米」誰才贏家？網秒選它：直接吃出功力

▲「烤玉米」和「水煮玉米」大家比較偏好哪一個口味？網友們秒選出答案。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲「烤玉米」和「水煮玉米」大家比較偏好哪一個口味？網友們秒選出答案。（示意圖／翻攝自Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-07-17 11:34:01

台灣的夜市名聞遐邇，充滿各式道地台灣小吃，疫情前是不少外國遊客來台指名必訪的行程之一；其中，「烤玉米」更是不少民眾到夜市必買的小吃。不過，近日就有網友在PTT女孩版提到，「烤玉米」和「水煮玉米」大家比較偏好哪一個口味？貼文曝光引發熱議，網友們秒選出答案，並稱可以直接吃出功力。

我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO表示，大家去夜市時，總是會看到長長的人龍在排烤玉米，並稱「下午在路邊的水煮玉米，通常也一堆人在排隊」，他不禁好奇詢問廣大鄉民「如果是『烤玉米』vs『水煮玉米』，你會買哪個啊？」並透露「我比較喜歡水煮玉米啦！烤玉米雖然很香，但我吃不懂」。

▲「烤玉米」和「水煮玉米」大家比較偏好哪一個口味？網友們秒選出答案，並稱可以直接吃出功力。（圖／翻攝自PTT）
▲「烤玉米」和「水煮玉米」大家比較偏好哪一個口味？網友們秒選出答案，並稱可以直接吃出功力。（圖／翻攝自PTT）
貼文一出，隨即引發熱烈回響，大多網友較偏好「水煮玉米」，紛紛回應「水煮最棒」、「水煮泡鹽水的，超讚」、「真正吃玉米風味的是水煮玉米，烤玉米是吃醬」、「水煮好吃又便宜」、「水煮刷鹽，超讚」、「烤玉米是吃醬，水煮直接吃出功力」、「烤玉米那價錢太奇葩了」、「水煮完全發揮玉米的甘甜鮮味」、「水煮，烤的吃起來沒有聞起來香」。

不過，也有網友表示「烤玉米啊，水煮自己在家可以煮」、「烤玉米的醬超級讚讚」、「我都直接吃玉米罐頭，方便又好吃」、「我都喜歡，都買，強迫老公一起分」、「烤玉米超香」。（編輯：賴詠璿）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

對於這樣「開放式關係」的感情觀，您覺得？

認同，彼此知情同意就好
不認同，三觀衝擊
27.59%72.41%
2021-07-16-2021-07-19

您覺得民眾自行混打此舉是否正確？

不正確，母湯啦～出問題誰賠？
正確，混打疫苗已是國際趨勢
36.04%63.96%
2021-07-16-2021-07-19

中央宣布BNT疫苗應由學生優先施打，你是否認同？

認同
不認同
54.94%45.06%
2021-07-15-2021-07-18

回顧近期，你喝手搖飲、含糖飲料、或吃甜食的頻率有變化嗎？

有改變
沒有改變
41.11%58.89%
2021-07-15-2021-07-18
疫情期間特別手滑，以下有哪些商品你也跟著大爆買一波了呢？

疫情期間特別手滑，以下有哪些商品你也跟著大爆買一波了呢？

繼續作答
7/13微解封後，你的公司上班政策有何調整？

7/13微解封後，你的公司上班政策有何調整？

繼續作答
即時
推薦閱讀