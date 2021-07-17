COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

兩大職籃搶人才掀熱議　T1向新秀信心喊話：職籃第一課

▲2021賽季T1 League選秀會主視覺。（圖／T1 League提供）
▲2021賽季T1 League選秀會主視覺。（圖／T1 League提供）

記者鍾東穎/綜合報導

2021-07-17 14:36:34

今年成立的新職籃T1 League前天宣布第一季新人選秀會報名開始，隔日另一職籃P. LEAGUE+就公布幾位球員撤銷選秀申請，引起熱議，T1聯盟今(17)日發表聲明，為帶來紛擾向新秀們致歉，也承諾會把舞台搭建好，讓焦點回到球員身上。

我是廣告 請繼續往下閱讀
T1聯盟聲明：

各位關注 T1 聯盟的朋友及球員大家好，自宣布籌備以來，我們在官方平台和第三方論壇，都充分地接收到了各方熱愛籃球的朋友們的指教。無論是對於不足之處的批評、或是衷心的建議，我們一直都樂見大家對 T1 的討論。因為在宣布籌備以前，我們早已認知成立一個職業聯盟絕對不是件容易的事，有許多必須去克服的挑戰。

然而近期我們關注到在 T1 陸續發布球員加盟及選秀消息後，有球員因為 T1 而在網路上承受了許多抨擊，這件事絕非我們所願。所有已邁入或即將邁入職業聯賽的運動員，他們的成就和表現都是透過經年累月的練習和實戰而獲得的，他們的成就應該要獲得的是掌聲。

T1 在此希望能傳達給廣大的球迷朋友們，對於 T1 的任何批評或建議可以直接透過官方 FB、IG 粉絲專頁或是第三方論壇告訴我們，我們都將認真對待，因為這是我們督促自己不斷進步的力量。

最後致所有相信著 T1 的球員們，以及仍在猶豫著是否要加入 T1 行列的球員們：

很抱歉讓大家剛踏出校園的時候就因為選秀而獲得到這樣的挑戰，但這是職業聯盟給你們的第一課，也請大家在面對大量的關注的時候，無論是批評還是褒獎，都要保持健康的心態並不忘初心，因為這是職業運動員的基本涵養。而對於所有在我們球隊、聯盟最不被看好的時候，仍願意相信T1的你們，我們不會忘記，我們一定會把這舞台搭建好，讓焦點在你們身上，讓榮耀回歸於你們，讓掌聲為你們而響。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

對於這樣「開放式關係」的感情觀，您覺得？

認同，彼此知情同意就好
不認同，三觀衝擊
24.64%75.36%
2021-07-16-2021-07-19

您覺得民眾自行混打此舉是否正確？

不正確，母湯啦～出問題誰賠？
正確，混打疫苗已是國際趨勢
37.4%62.6%
2021-07-16-2021-07-19

中央宣布BNT疫苗應由學生優先施打，你是否認同？

認同
不認同
55.14%44.86%
2021-07-15-2021-07-18

回顧近期，你喝手搖飲、含糖飲料、或吃甜食的頻率有變化嗎？

有改變
沒有改變
41.49%58.51%
2021-07-15-2021-07-18
疫情期間特別手滑，以下有哪些商品你也跟著大爆買一波了呢？

疫情期間特別手滑，以下有哪些商品你也跟著大爆買一波了呢？

繼續作答
7/13微解封後，你的公司上班政策有何調整？

7/13微解封後，你的公司上班政策有何調整？

繼續作答
即時
推薦閱讀