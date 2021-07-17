本土確診降到個位數！游錫堃感動、吳思瑤快要飆淚

指揮中心今（17）日宣布新增8例本土病例，是疫情三級警戒以來首見個位數本土個案，多數國人感到開心。立法院長游錫堃也透過臉書表示，看了相當感動，謝謝這片土地的每一個人，但請大家再忍忍，繼續維持防疫警戒；民進黨立委吳思瑤也說，看到電視上的數字，受到很大鼓舞，眼淚快要飆出來。

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指揮中心今日宣布新增8例本土病例，另有4例境外移入個案，其中本土病例降到個位數，是三級警戒以來首次，指揮官陳時中說，確診個案來到個位數，疫調就能更完整、精準，大家切勿放鬆，但就目前疫情趨勢來看，7月26日三級警戒降級可能性高，下週起將開始進行降級相關整備工作。

消息一出，國人都相當開心，立法院長游錫堃就透過臉書表示，謝謝全體醫護人員、這片土地上每一個人、總統蔡英文領導的行政團隊、立法院通過紓困預算的各黨團、及美日等多國捐贈疫苗的友邦，一起努力，看了很感動。

游錫堃也說，在哀悼因疫而不幸殉命者之際，他希望大家不要鬆懈，繼續維持防疫警戒，再忍一忍，一定會成功，天佑台灣。

吳思瑤則表示，看到電視上的數字相當感動，眼淚快要飆出來，她表示，除了本土個案重回個位數外，疫苗施打率達到20.40%，75歲以上疫苗覆蓋率達到66.78%，陳時中今天的語調，聽得出一些振奮，相信電視機前的每個人，也都獲得更大的鼓舞，台灣加油。