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東京奧運倒數6天　日方：開幕後就算疫情升溫也不會停辦

▲東京都知事小池百合子表示，就算疫情惡化，東京奧運開幕後不可能停辦。（圖／美聯社／達志影像）
▲東京都知事小池百合子表示，就算疫情惡化，東京奧運開幕後不可能停辦。（圖／美聯社／達志影像）

記者鍾東穎/綜合報導

2021-07-17 16:13:23

東京奧運將於7月23日正式開幕，不過近來日本新冠肺炎疫情不降反倒升溫，連選手村內都爆發首起確診案例，但東京都知事小池百合子表示，就算疫情惡化，開幕後東澳也不可能停辦。

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根據日本媒體《共同社》報導，小池百合子在記者會上表示，「將確保安全安心的奧運」，但若疫情持續惡化，就在開幕後停辦的可能性為何？她給了否定的看法，再度呼籲「請在家裡與人數較少的家人觀看奧運」幫助防疫。

今日傳出東奧選手村內爆發首起確診案例，經證實該名確診人員為「奧運會相關工作人員」而非參賽選手，目前已經遭到隔離，而這也是本月至今日本至少第45例與奧運相關的確診案例。

至於，若選手被判定為確診者的密切接觸者，能在比賽開始6小時前進行核酸檢測，若為陰性，則依舊能上場出賽。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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