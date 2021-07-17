東京奧運倒數6天 日方：開幕後就算疫情升溫也不會停辦
東京奧運將於7月23日正式開幕，不過近來日本新冠肺炎疫情不降反倒升溫，連選手村內都爆發首起確診案例，但東京都知事小池百合子表示，就算疫情惡化，開幕後東澳也不可能停辦。
記者鍾東穎/綜合報導
2021-07-17 16:13:23
根據日本媒體《共同社》報導，小池百合子在記者會上表示，「將確保安全安心的奧運」，但若疫情持續惡化，就在開幕後停辦的可能性為何？她給了否定的看法，再度呼籲「請在家裡與人數較少的家人觀看奧運」幫助防疫。
今日傳出東奧選手村內爆發首起確診案例，經證實該名確診人員為「奧運會相關工作人員」而非參賽選手，目前已經遭到隔離，而這也是本月至今日本至少第45例與奧運相關的確診案例。
至於，若選手被判定為確診者的密切接觸者，能在比賽開始6小時前進行核酸檢測，若為陰性，則依舊能上場出賽。
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