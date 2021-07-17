超過10顆就直接NG！「鍋貼熱量」排行榜曝光　外食族崩潰

可以一顆接著一顆吃的鍋貼，方便又美味，對於不少忙碌的外食族來說，更是首選之一，但你知道鍋貼熱量有多少嗎？對此，美女營養師高敏敏就分享了「10款常見鍋貼口味」的熱量排行榜，提供給民眾參考。





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▲美女營養師高敏敏。（圖／高敏敏營養師 授權提供）

× ▲美女營養師高敏敏。（圖／高敏敏營養師 授權提供）

而她也分別曝光這「10款鍋貼的熱量排行」，第一「韭菜鍋貼」74kcal、第二「青蔥鍋貼」72kcal、第三「豬肉鍋貼」71kcal、第四「高麗菜豬肉鍋貼」69kcal、第五「辣泡菜鍋貼」68kcal、第六「咖哩鍋貼」67kcal、第七「玉米鍋貼」64kcal、第八「雞肉鍋貼」63kcal、第九「蔬菜鍋貼」58kcal，而第十「香菇鍋貼」則是51kcal，以上鍋貼熱量為每一顆30g之熱量估值。





▲營養師高敏敏分享10款鍋貼的熱量排行榜。（圖／高敏敏營養師 授權提供）

× ▲營養師高敏敏分享10款鍋貼的熱量排行榜。（圖／高敏敏營養師 授權提供）

她建議女生吃8顆，男生吃10顆為限

最後，高敏敏也提醒，也要注意鈉含量，衛福部建議成人每天攝取的鈉含量應小於2400mg(＝6g鹽），有高血壓的人更要減少到1200mg，如果吃鍋貼還沾一整碟醬油，鈉含量直接超過一天可以攝取量的一半，「還是享用原味的最好」。





而臉書粉專貼文一發出，網友們也紛紛哀號，「太恐怖了......」、「原來一顆熱量那麼高」、「我都吃辣味的20顆...」、「我的天啊」、「醬油鈉含量驚人啊」、「崩潰」。（編輯：郭佩蓉）





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