提振鋼鐵下游投資熱度　中鋼公司調整110年8月份盤價

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中鋼公司總經理王錫欽表示，國際貨幣基金(IMF)7月預估2021年全球經濟成長率將達6%，創1970年以來新高，以及行政院國發會最新公布5月景氣燈號連4個月亮出紅燈，反映景氣持續熱絡，台灣第2季出口總值一舉突破千億美元，創史上單季最佳表現，綜觀整體產業外銷及生產強力擴張，該公司乃決定調整110年8月份月盤盤價，以，提振下游投資熱度。
王錫欽說，歐盟自7月1日起對現行26項進口鋼品，實施的防衛措施延長3年；俄羅斯則自8月1日起至年底，針對出口煉鋼原物料、半成品、成品等特定金屬課徵至少15%出口關稅；中國大陸因上半年鋼鐵產量續增，政府為確保達到年度減產與環保目標，下半年勢將厲行減產調控，隨著各國推動一系列限產及貿易保護措施，全球鋼鐵供應吃緊，鋼市多頭格局續航可期。
王錫欽指出，近期煉鋼原物料價格持續飆漲，鐵礦砂及強冶金煤價格雙雙突破200美元/噸大關，強冶金煤價格更較今(110)年初倍增，副原料合金鐵成本，如高碳錳鐵也大漲50%，鋼廠煉鋼成本不斷攀升。
王錫欽進一步指出，第3季為鋼鐵業傳統淡季，歐美暑休與亞洲雨季來臨，歐洲市場呈現高檔震盪，亞洲鋼價短期回檔修正後，大陸期現貨同步反彈走揚，寶鋼8月份則平盤開出，以落實保供穩價政策。
經分析後，中鋼審酌國內鋼市仍受新冠疫情影響，力求鋼價平穩及鋼市穩定發展，並考量國內用鋼產業轉嫁能力及國際競爭力，乃決定調整110年8月份月盤盤價，均以穩健平盤訂價，協助業者放心接單，期許國內用鋼產業共同維繫市場成長動能及健全產銷秩序，珍惜並把握鋼價平穩契機，做好生產規劃，合力創造台灣經濟榮景。
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