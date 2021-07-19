COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

煎荷包蛋別只會撒鹽！內行放「1物」口感升級：吃10幾年

▲荷包蛋是許多人愛吃的雞蛋烹飪方式，其調料也會影響口感，讓不少人非常注重。（圖／取自pixabay）
▲荷包蛋是許多人愛吃的雞蛋烹飪方式，其調料也會影響口感，讓不少人非常注重。（圖／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-07-19 06:42:12｜2021-07-19 06:42:20

雞蛋可以說是我們幾乎每天都會吃到的食物，而其烹飪的方式有非常多種，包括水煮蛋、炒蛋、蒸蛋等等，也有許多人愛吃荷包蛋，把蛋白煎得焦黃，然後蛋黃五分熟再拌飯簡直是一大享受！而近日，就有網友討論「煎荷包蛋應該放什麼調料才最好吃？」貼文引發熱議。

我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO在PTT貼文指出「荷包蛋吃法有很多種派別，大致上分+鹽+胡椒派，還有加醬油派兩大派別，就我個人而言，蛋黃本身就有特殊的風味了，即便是吃全熟也有味道，當然只要+鹽+胡椒點綴提味即可，如果是吃半熟的，蛋黃本身就是一種沾醬了，可以拌飯、沾饅頭、沾麵包，為什麼還要加醬油這麼重口味的醬料？這就破壞了蛋黃本身的風味了啊！」

▲搜狐美食專欄《小乾倩倩的遊戲的美食》指出，荷包蛋在「這時機」起鍋最完美，不僅口感鮮嫩，還會讓你欲罷不能！（圖／取自pixabay）
▲網友認為，荷包蛋應該要加入鹽跟胡椒才是絕配，引發討論。（圖／取自pixabay）
貼文一出，網友紛紛回應「我也是鹽跟胡椒加爆」、「半熟直接吃不用加，全熟頂多加鹽」、「半熟蛋放在白飯上淋點醬油，然後把蛋黃戳破，蛋黃跟醬油拌在一起配飯吃，超讚」、「加醬油才好吃，水煮蛋才是沾鹽巴胡椒啦」、「醬油味道真的破壞荷包蛋」、「荷包蛋+鹽+胡椒的才合邏輯沒錯」。

不過，也有內行網友端出獨特吃法「荷包蛋是要加醬油膏才對吧」、「只接受醬油膏，最多辣椒醬」、「不加醬油+1醬油膏無敵」、「半熟荷包蛋加醬油膏一點點就超好吃的」、「加醬油膏才是王道啊」、「看了留言串才發現我加醬油膏很怪？都吃10幾年啦...沒試過的可以吃吃看」。（編輯：張嘉哲）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

「清林散昶」，您覺得罷免林昶佐會成功嗎？

會成功
不會成功
76.87%23.13%
2021-07-18-2021-07-21

首見本土確診個位數，7月26日有機會降級，你有信心嗎?

有信心
沒有信心
56.21%43.79%
2021-07-17-2021-07-20

北市疫調慢半拍，確診者足跡隔了兩天才公佈，對此，你覺得市府公布足跡是否要更迅速？

82.35%17.65%
2021-07-18-2021-07-20

中央宣布BNT疫苗應由學生優先施打，你是否認同？

認同
不認同
56.51%43.49%
2021-07-15-2021-07-18

對於這樣「開放式關係」的感情觀，您覺得？

認同，彼此知情同意就好
不認同，三觀衝擊
25.97%74.03%
2021-07-16-2021-07-18

您覺得民眾自行混打此舉是否正確？

不正確，母湯啦～出問題誰賠？
正確，混打疫苗已是國際趨勢
36.51%63.49%
2021-07-16-2021-07-18
疫情過後，你最想做什麼？

疫情過後，你最想做什麼？

繼續作答
疫情期間特別手滑，以下有哪些商品你也跟著大爆買一波了呢？

疫情期間特別手滑，以下有哪些商品你也跟著大爆買一波了呢？

繼續作答
即時
推薦閱讀