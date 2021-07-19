煎荷包蛋別只會撒鹽！內行放「1物」口感升級：吃10幾年
雞蛋可以說是我們幾乎每天都會吃到的食物，而其烹飪的方式有非常多種，包括水煮蛋、炒蛋、蒸蛋等等，也有許多人愛吃荷包蛋，把蛋白煎得焦黃，然後蛋黃五分熟再拌飯簡直是一大享受！而近日，就有網友討論「煎荷包蛋應該放什麼調料才最好吃？」貼文引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-07-19 06:42:12｜2021-07-19 06:42:20
原PO在PTT貼文指出「荷包蛋吃法有很多種派別，大致上分+鹽+胡椒派，還有加醬油派兩大派別，就我個人而言，蛋黃本身就有特殊的風味了，即便是吃全熟也有味道，當然只要+鹽+胡椒點綴提味即可，如果是吃半熟的，蛋黃本身就是一種沾醬了，可以拌飯、沾饅頭、沾麵包，為什麼還要加醬油這麼重口味的醬料？這就破壞了蛋黃本身的風味了啊！」
貼文一出，網友紛紛回應「我也是鹽跟胡椒加爆」、「半熟直接吃不用加，全熟頂多加鹽」、「半熟蛋放在白飯上淋點醬油，然後把蛋黃戳破，蛋黃跟醬油拌在一起配飯吃，超讚」、「加醬油才好吃，水煮蛋才是沾鹽巴胡椒啦」、「醬油味道真的破壞荷包蛋」、「荷包蛋+鹽+胡椒的才合邏輯沒錯」。
不過，也有內行網友端出獨特吃法「荷包蛋是要加醬油膏才對吧」、「只接受醬油膏，最多辣椒醬」、「不加醬油+1醬油膏無敵」、「半熟荷包蛋加醬油膏一點點就超好吃的」、「加醬油膏才是王道啊」、「看了留言串才發現我加醬油膏很怪？都吃10幾年啦...沒試過的可以吃吃看」。（編輯：張嘉哲）