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受「烟花」外圍環流影響　專家：未來恐釀「致災」雨勢

▲中央氣象局指出，今年第６號颱風「烟花」，凌晨２時颱風中心位於臺北東方1050公里的海面上，以每小時６轉９公里速度，向西北轉西北西進行。（示意圖／NOWnews資料照 ）
▲中央氣象局指出，今年第６號颱風「烟花」，凌晨２時颱風中心位於臺北東方1050公里的海面上，以每小時６轉９公里速度，向西北轉西北西進行。（示意圖／NOWnews資料照 ）

記者孫唯容/綜合報導

2021-07-19 08:06:31｜2021-07-19 08:17:16

中央氣象局指出，今（19）日各地為多雲到晴的天氣，午後有局部短暫雷陣雨，提醒中南部地區及其他山區有局部大雨發生的機率，午後外出活動請留意天氣的變化攜帶雨具備用，此外，南部及東半部地區其他時間偶有局部的短暫降雨。氣象局也針對新北、桃園發布高溫警訊，最高溫達36度。

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針對颱風消息，氣象局說，今年第６號颱風「烟花」，凌晨２時颱風中心位於臺北東方1050公里的海面上，以每小時6轉9公里速度，向西北轉西北西進行，由於其位在季風低壓環流內，受太平洋高壓強弱、低壓環流或是低壓環流內未來發展的熱帶系統影響，未來路性不確定性仍高。另外，廣東海面上有一個熱帶低氣壓在昨晚8點形成，預期將在廣東周邊海域上打轉。

▲最新(19日2時)中央氣象局「路徑潛勢預測圖」(左圖)顯示，「烟花」颱風大致朝台灣北部海面前進，紅框範圍代表預測路徑的不確定性很大。最新(18日20時)歐洲(ECMWF)系集模式51次的模擬路徑(右圖)顯示，各系集成員的分散程度廣，代表預測路徑有很大的不確定性。中圖則是南海熱帶系統與「烟花」產生「雙颱風(藤原)效應。（圖/取自吳德榮「三立準氣象·
▲中間圖為南海熱帶系統與「烟花」產生「雙颱風(藤原)效應。（圖/取自吳德榮「三立準氣象· 老大洩天機」專欄）
根據中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮「三立準氣象· 老大洩天機」在專欄中表示，「烟花」颱風逐漸增強，未來將增強至中度以上；大致朝台灣北部海面前進，紅框範圍代表預測路徑的不確定性很大，侵不侵台？仍待觀察。

吳德榮說，根據最新(18日20時)歐洲(ECMWF)系集模式51次的模擬路徑(右圖)顯示，各系集成員的分散程度廣，代表預測路徑有很大的不確定性，且整體路徑已向北大幅調整。故若刻意忽視「烟花」路徑的不確定性，僅以「潛勢預測圖」中間那條，推估何時會發布警報？何時有多大的風雨？不但不符合科學、畫錯重點，傳遞錯誤訊息更是枉然。

吳德榮指出，各國模式已多次大幅調整其模擬，主要原因是在「季風低壓」內發展的颱風，受「季風低壓」環流導引，而「季風低壓」又受到環境(太平洋高壓、北方氣團)變化而改變，本已夠更複雜了；而在「季風低壓」內，當「烟花」與南海發展中的「熱帶低壓」漸行漸近，「雙颱風（藤原）效應」逐漸產生；這麼多的變數，任何先進模式皆無法完全正確模擬。所以，上策是多觀察，勿遽下結論，避免「押寶」。

吳德榮表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天受「季風低壓」影響。水氣多、大氣很不穩定，北、東晴熱，午後桃園以南易有強對流發展，其中常伴隨「劇烈天氣」(雷擊、強風、瞬間強降雨、冰雹、龍捲風等)，其他時間、其他地區亦偶有局部短暫降雨的機率。今日各地區氣溫：北部24至36度，中部24至35度，南部24至35度，東部23至36度。

吳德榮分析，明日、週三（20、21日）「烟花」外圍環流影響，北台灣轉有明顯降雨，中南部午後仍有局部陣雨或雷雨。週四、五（22、23日）「烟花」最接近，風、雨的程度則需視其台灣相對距離而定，有不確定性。週六（24日）起至下週三（28日）「季風低壓」環流再度盤據東亞附近，其中有「熱帶低壓」或「颱風」，以及西南季風通過台灣附近，有帶來大量降雨、伴隨「劇烈天氣」的潛勢，是容易「致災」的天氣型態，應注意。屆時風雨的時空分布如何？需持續觀察更新的模擬資料。

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