南瓜還能怎料理？行家傳授「超另類吃法」：有意外驚喜！

南瓜除了可以拿來當萬聖節裝飾外，其實也富含營養價值，是不少人減重時的首選食物。不過，南瓜除了做成南瓜米粉、直接蒸來吃，到底還能變化出什麼料理呢？一名網友就在PTT提問「很多南瓜該怎麼煮掉它？」對此，有內行就傳授了「超另類吃法」，直呼「會有意外的驚喜！」

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PTT cookclub板

中表示，媽媽為了打南瓜豆漿買了3顆大南瓜，但是才用掉1/4顆就不吃了，已經試過南瓜奶油濃湯、 燉煮南瓜（有加炒香菇、洋蔥、豬肉的八人份鍋），但還剩下兩個南瓜不知道如何消耗掉，有想過做甜甜的南瓜跟地瓜圓那種甜湯，但是她爸不喜歡吃甜點，因此她只好發文請益大家「有人可以提供意見協助我煮掉它們嗎...大感謝。」

▲有網友在PTT提問「南瓜還能變化出什麼料理？」釣出老饕傳授「超另類吃法」，直呼「會有意外的驚喜！」（圖／翻攝自批踢踢）

問題曝光，網友紛紛貼心建議「煮火鍋當湯頭、做成麵疙瘩」、「焗烤南瓜」、「煮飯or用炒的」、「馬鈴薯沙拉，一半馬鈴薯改成南瓜泥」、「加在飯裡煮也很好吃！」「南瓜咖哩也好吃」、「南瓜泥+馬鈴薯泥+培根等等做成鹹派，很好吃喔！」「做假蟹黃豆腐」、「蛋沙拉拌水煮南瓜超好吃」、「切塊混合薑絲用電鍋蒸就好好吃了」、「南瓜加點薑絲，燉肉都很好吃」、「跟飯或稀飯一起煮，沒什麼存在感比較不會膩」。

此外，還有一名老饕分享自己的特別吃法，「鹽巴、黑胡椒、義大利香料、橄欖油和糖跟切塊南瓜一起烤到有點焦糖化，超級好吃！」「

住花蓮的朋友有次用過南瓜和三層肉切長條，灑上蒜末和鹽去烤，會有意外的驚喜，無敵好吃唷！

」（編輯：許苡晴）