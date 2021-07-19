日職／吳念庭得點圈能力強　羅德重砲大讚：讓我學到很多

今(19)日太平洋聯盟進行媒體日，羅德隊年輕強打安田尚憲也接受了台灣媒體的採訪，他在被提問時透露自己印象最深的台灣選手是西武隊的吳念庭，也直言後者得點圈適時一擊能力值得自己學習。

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22歲的安田尚憲，本季擔綱羅德開幕戰4番，成為隊史最年輕在開幕賽扛下第4棒重任的球員，不難感受到球團對於他能力的期待。本季他敲出6發全壘打和44分打點，打擊率為2成43。

不過安田尚憲表示，雖然自己本季有很多打四棒的機會，但他自覺沒有打出理想成績，也被下放二軍過，希望在下半季能用更好的打擊成績來幫助球隊。

這一季目前為止安田尚憲的得點圈打擊率為2成80，敲出23支安打，其中有4發是全壘打，也打回了38分打點。他自覺還可再加強，也特別對吳念庭印象深刻。

「吳念庭選手在得點圈的把握機會很好，新人年在二軍也常常遇到，他的打擊讓我學習到很多。」吳念庭這一季得點圈打擊率高達4成03，67個打數敲出27支安打，其中有1發全壘打，打回35分打點，表現相當傑出。

而對於下半季的期許，安田則是說「羅德現在在競爭優勝處於相當有利的位置，我也希望能在這方面幫助球隊，繼續努力做出貢獻。」