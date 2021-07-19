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「烟花」最快明天轉中颱　氣象局：週三發布海上警報

▲「查帕卡」與「烟花」颱風預測路徑圖。（圖/氣象局提供）
▲「查帕卡」與「烟花」颱風預測路徑圖。（圖/氣象局提供）

記者孫唯容/綜合報導

2021-07-19 12:31:35

第６號颱風「烟花」與稍早生成第7號颱風「查帕卡」在台灣附近海域形成雙颱共舞的局面。中央氣象局預報員李孟軒說明，「查帕卡」移動路徑是緩慢朝廣東陸地移動，之後再移出到海面上，短期對台灣天氣沒有影響。

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李孟軒表示，「烟花」颱風目前在距離台灣一千公里左右的海面上，未來移動角度將朝著偏西的方向向台灣靠近，預估未來大氣及海洋條件有利於「烟花」持續發展，強度將增強到中度颱風，暴風範圍也有逐漸擴大的趨勢。

至於對台灣天氣影響，李孟軒說明，從明（20）日開始，「烟花」颱風以偏西的角度朝台灣北部海面前進，預估在明後兩天到22日左右會通過琉球群島，23、24日會逐漸到達台灣北部海面，從明天開始台灣就會受到外圍環流影響，在迎風面的北部與東北部地區會有短暫陣雨與雷雨發生，其他地區也有會午後雷陣雨。

李孟軒指出，「烟花」颱風最快會在明天轉強為中度颱風，海上警報最快將在週三（21日）下半天發布，週四也有機會發布陸上警報。

李孟軒說，22日之後「烟花」颱風路徑的不確定性高，主要是因為「烟花」北邊還是有太平洋高壓存在，其強度是關鍵影響因素，如果太平洋高壓強度偏弱，「烟花」走勢就會偏北，如果太平洋高壓強度偏強，「烟花」走勢就會偏南，靠近台灣。

李孟軒也說，「烟花」颱風是處在大低壓帶環流中，有可能有其他熱帶低氣壓逐漸發展，這樣也會影響到「烟花」颱風的動態。因此「烟花」颱風的未來走勢變動性依然很大。

針對「烟花」與「查帕卡」是否會產生「藤原效應」？李孟軒解釋，需觀察先決條件，首先「查帕卡會先移入陸地再轉往海上，強度有可能在接近陸地後就減弱，所以「查帕卡」的強度要能維持颱風等級，再來就是要關注兩個颱風的相對距離是否有相互牽引的作用，目前不確定性比較大。
 

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