「烟花」最快明天轉中颱　氣象局：週三發布海上警報

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至於對台灣天氣影響，李孟軒說明，從明（20）日開始，「烟花」颱風以偏西的角度朝台灣北部海面前進，預估在明後兩天到22日左右會通過琉球群島，23、24日會逐漸到達台灣北部海面，從明天開始台灣就會受到外圍環流影響，在迎風面的北部與東北部地區會有短暫陣雨與雷雨發生，其他地區也有會午後雷陣雨。
李孟軒指出，「烟花」颱風最快會在明天轉強為中度颱風，海上警報最快將在週三（21日）下半天發布，週四也有機會發布陸上警報。
李孟軒說，22日之後「烟花」颱風路徑的不確定性高，主要是因為「烟花」北邊還是有太平洋高壓存在，其強度是關鍵影響因素，如果太平洋高壓強度偏弱，「烟花」走勢就會偏北，如果太平洋高壓強度偏強，「烟花」走勢就會偏南，靠近台灣。
李孟軒也說，「烟花」颱風是處在大低壓帶環流中，有可能有其他熱帶低氣壓逐漸發展，這樣也會影響到「烟花」颱風的動態。因此「烟花」颱風的未來走勢變動性依然很大。
針對「烟花」與「查帕卡」是否會產生「藤原效應」？李孟軒解釋，需觀察先決條件，首先「查帕卡會先移入陸地再轉往海上，強度有可能在接近陸地後就減弱，所以「查帕卡」的強度要能維持颱風等級，再來就是要關注兩個颱風的相對距離是否有相互牽引的作用，目前不確定性比較大。