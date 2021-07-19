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籲普發1萬遭江啟臣批收割！鄭寶清：最大受益者是人民

▲鄭寶清認為，若在野黨能秉持理性專業，善盡監督責任，執政黨也提出完善政策，謙卑接受良好建議迅速執行，最大受益者絕對是全國人民。（圖／鄭寶清服務處提供）
▲鄭寶清認為，若在野黨能秉持理性專業，善盡監督責任，執政黨也提出完善政策，謙卑接受良好建議迅速執行，最大受益者絕對是全國人民。（圖／鄭寶清服務處提供）

記者李春台/桃園報導

2021-07-19 13:47:44

前民進黨立委鄭寶清上週建議「全民普發1萬元」，被國民黨主席江啟臣批評「收割」。鄭寶清今（19日）反駁「收割」一說表示，疫情不是政治而是國家災難，更需要各黨團結共同解決問題。他強調最大受益者是人民！政黨何來收割？

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鄭寶清強調，隨著疫苗接種率穩定成長，後疫情時代的經濟成為最緊迫需要解決的問題，疫情不是政治而是國難，在野黨應秉持理性認真做好監督，執政黨也該謙卑接受良好建議、迅速執行，國人才會有幸福生活。

鄭寶清說明，建議「全民普發1萬」是因為疫情爆發以來時間太長，很多生活受衝擊的民眾沒有領到錢，形同「紓困孤兒」，這是解決民眾生活問題。目前看到12歲以下孩童、打工族，都有每人領1萬的補貼措施，在防疫充足的條件下，應可比照同樣標準，照顧更多需要的民眾。

對於江啟臣的批評，鄭寶清強調這不是收割，且疫情不是政治而是國家災難，更需要各黨團結共同解決問題。他認為，若在野黨能秉持理性專業，善盡監督責任，執政黨也提出完善政策，謙卑接受良好建議迅速執行，最大受益者絕對是全國人民。

鄭寶清也提到，台灣的總統直選(前總統馬英九反對全民直選，支持委任直選)、原住民正名等重大改革，都是在國民黨執政時期完成，過程都是鄭寶清擔任國大時與民進黨夥伴排出萬難從提案到成案，最後才由朝野共同完成改革。鄭寶清強調，「以現在來看，這些改革成果能說是國民黨在收割民進黨嗎？當然不是！因為真正「收割」的是所有台灣人民，我們現在才擁有更自由、進步的生活。」

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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