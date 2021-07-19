籲普發1萬遭江啟臣批收割！鄭寶清：最大受益者是人民

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鄭寶清說明，建議「全民普發1萬」是因為疫情爆發以來時間太長，很多生活受衝擊的民眾沒有領到錢，形同「紓困孤兒」，這是解決民眾生活問題。目前看到12歲以下孩童、打工族，都有每人領1萬的補貼措施，在防疫充足的條件下，應可比照同樣標準，照顧更多需要的民眾。
對於江啟臣的批評，鄭寶清強調這不是收割，且疫情不是政治而是國家災難，更需要各黨團結共同解決問題。他認為，若在野黨能秉持理性專業，善盡監督責任，執政黨也提出完善政策，謙卑接受良好建議迅速執行，最大受益者絕對是全國人民。
鄭寶清也提到，台灣的總統直選(前總統馬英九反對全民直選，支持委任直選)、原住民正名等重大改革，都是在國民黨執政時期完成，過程都是鄭寶清擔任國大時與民進黨夥伴排出萬難從提案到成案，最後才由朝野共同完成改革。鄭寶清強調，「以現在來看，這些改革成果能說是國民黨在收割民進黨嗎？當然不是！因為真正「收割」的是所有台灣人民，我們現在才擁有更自由、進步的生活。」
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