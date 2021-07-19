避免缺鋅易生病、感染、貧血，營養師推４類食材助補鋅！

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嫚嫚營養師表示，鋅主要在十二指腸被人體吸收，參與各項身體運作，例如維持免疫系統、細胞正常汰換、生長正常發育、維持醣類、蛋白質、核酸的正常代謝等。
對於免疫系統相當重要的白血球，當中含有鋅，鋅缺乏時就容易有所影響，使得免疫功能下降，身體缺乏保護力，容易感冒、生病、感染等。
皮膚、味覺細胞等約每個月都會完整汰換一次，人體缺乏鋅細胞汰換的功能會受到影響，容易有味覺異常、皮膚乾燥、粗糙的情況，傷口也不易癒合，且容易出現掉髮情況。
鋅也攸關DNA合成，對於生展發育、生殖功能正常都有所影響，因此缺乏鋅者也就容易出現發育不良、性功能不成熟的情況，甚至也是不孕症的風險因子之一。
除此之外，也因鋅和DNA合成有關，影響著紅血球的製造，若人體缺乏鋅也容易出現貧血的情況，不單只有缺鐵才會貧血，貧血的原因繁多，缺鋅就是其中之一。
另外，鋅也有參與維生素Ａ等營養代謝，若要從肝臟進入血液當中就需要鋅的協助，缺鋅也將導致肝脾功能功能異常。嫚嫚營養師也表示，在1961年就曾有研究人類缺鋅問題的首次報導，該報導指出一名21歲伊朗男子嚴重缺鋅，出現性成熟延遲、皮膚粗糙、肝脾腫大的問題。
常見補鋅４大類食材，黑巧克力也吃得到！
嫚嫚營養師指出，鋅在日常生活相當常見，從各種天然食材中即可攝取得到。在眾多食材當中，但是動物性來源的生物可利用率還是會比植物來源好；生蠔和牡蠣等鋅的含量最高，不過大多數的動物類食材也幾乎都看得到鋅的存在，例如牛肉、豬肉、各禽肉類、雞蛋、鯖魚等都有。而植物類則包括了洋菜、芋頭等，以及紅豆、黑豆、薏仁、芝麻、燕麥等全榖雜糧類，和南瓜子、松子、葵花子、腰果、榛果等堅果類。值得一提的是，可可含量高的黑巧克力當中也有鋅的存在。這些食材適度的攝取、維持營養均衡即可，一般而言成年男性和懷孕期的女性，每日建議補足15毫克的鋅，而未懷孕的女性則建議攝取12毫克。
５族群易缺鋅多留意，以免身體狀況出問題！
即便日常生活中鋅的來源相當多元，嫚嫚營養師還是提醒，有部分族群可能有攝取不足的情況出現，若有出現前述的症狀出現可加以檢視是否有鋅缺乏的問題。包括了年長者、純素者、十二指腸發炎或潰瘍等腸炎性疾病、酗酒者；另外，因為懷孕或哺乳期，鋅的需要量會增加，所以也需要多加注意。
嫚嫚營養師解釋，年長者因為食慾下降、咀嚼功能不佳，常會導致營養不均，包括鋅。而雖然鋅在動、植物都有，但動物性的生物可利用性較高，植物性則容易和其他植酸結合，不易釋放，影響吸收，因此純素者也容易缺鋅。十二指腸發炎者，因鋅主要在十二指腸吸收，發炎也就容易因為吸收不良有缺鋅的情況。而酗酒者常見飲食不正常、腸道的健康狀況不佳，營養素的吸收也會變差。至於懷孕、哺乳者，所需要的營養比一般人還要大，若沒有注意攝取量，也可能出現鋅缺乏。提醒這些族群都應特別留意。