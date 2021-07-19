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高端疫苗專案製造獲核准！　製造期間將每月提供監測報告

高端疫苗專案製造獲核准！　製造期間將每月提供監測報告
高端疫苗專案製造獲核准！　製造期間將每月提供監測報告

健康醫療網

2021-07-19 16:31:01

【健康醫療網／編輯部整理】衛生福利部食品藥物管理署為積極因應新型冠狀病毒疾病疫情防疫需求，於110年7月18日邀請國內化學製造管制、藥學、毒理學、臨床醫學、公衛、法律及醫學倫理專家召開會議，討論高端MVC-COV1901新冠肺炎疫苗（以下簡稱高端疫苗）專案製造申請案。

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高端疫苗中和抗體　不劣於AZ疫苗

經過一天充分的審查與討論，鑑於高端疫苗的中和抗體數據已證明不劣於國人接種AZ疫苗的中和抗體結果，達成食藥署公告之「新冠疫苗專案製造或輸入技術性資料審查基準」要求，且安全性數據顯示無重大安全疑慮：

1. 高端疫苗組與AZ疫苗組之原型株活病毒中和抗體幾何平均效價比值（geometric mean titer ratio, GMTR）的95%信賴區間下限為3.4倍，遠大於標準要求0.67倍。

2. 高端疫苗組的血清反應比率（sero-response rate）的95%信賴區間下限為95.5%，遠大於標準要求50%。

基於疾病管制署認定國內確有疫情及疫苗緊急公共衛生需求之前提，評估整體醫療利益與風險平衡，與會專家出席21人，主席不參與投票，18人同意，1人補件再議，1人不同意。

核准高端疫苗製造　每月提供監測報告

食藥署依「藥事法第48條之2規定」，核准高端疫苗專案製造，適用於20歲以上成人之主動免疫接種，接種兩劑，間隔28天，以預防COVID-19。另針對專家會議建議，該疫苗於專案核准製造期間，藥商須每月提供安全性監測報告，並於核准後一年內檢送國內外執行疫苗保護效益（effectiveness）報告，以保障國人用藥安全。



資料來源：健康醫療網 高端疫苗專案製造獲核准！　製造期間將每月提供監測報告

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
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