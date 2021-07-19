高雄連18天+0　陳其邁：解封有機會三級降二級

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陳其邁也說，這幾天健身房專案採檢已開始進行、幼兒園有以PCR檢測，另外特定風險機構如醫院、長照等也都在做篩檢。
同時，針對有新北市確診個案到高雄有足跡，衛生局簡任技正潘炤穎表示，案15513是昨天晚間接獲新北市通知，該個案足跡曾到高雄，個案是7月11日發病，往前推14天是六月底足跡到高雄，疫調確認個案除在高雄居住地外，另外就是工作地義享天地，今天閉館消毒。
潘炤穎指出，個案三月至六月在高雄義享天地火鍋店工作，潛伏期與高雄較未有相關性。不過，個案密切接觸者是同住兩人，這兩人都是PCR陰性，此外火鍋店13人與同住大樓等共21人，檢測也都是陰性。
陳其邁說，感染源曾有在高雄足跡，其他活動時間多在雙北，感染源還待釐清，目前接觸者檢驗都是陰性，至於特定感染風險，新北市應有所掌握，研判在高雄感染風險相對來說是很低。
陳其邁也提醒，正常生活也就是要戴口罩，成為日常生活一部分還要近一年時間恐免不了，但為免除疾病威脅，生活行為及公衛習慣都要調整，不戴口罩恐怕也回不去了。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。