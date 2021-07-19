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高雄連18天+0　陳其邁：解封有機會三級降二級

▲陳其邁表示，後續階段解封從三級降為二級，很有機會也樂觀看待。（圖／高市府提供）
▲陳其邁表示，後續階段解封從三級降為二級，很有機會也樂觀看待。（圖／高市府提供）

記者蔡佳宏／高雄報導

2021-07-19 19:14:27

新型冠狀病毒病（COVID-19）高雄市今（19）日已連續第18天零確診，市長陳其邁表示，全台今天還有15例，代表流行已近尾聲，不過，新北等地區仍有零星感染源不明，未來只要社區傳播尾聲階段把疫調落實，整體社區流行狀況對後續階段解封、從三級降為二級，很有機會也樂觀看待，但要把社區零星小火苗清除。

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陳其邁表示，高市府未來7天將擬定配套措施，針對這波三級警戒7月12日加14天的7月26日，在積極管理、有效開放的原則下對特定風險等室內空間，搭配疫苗篩檢及流量管理來作好防疫措施，此外九月就要開學，更早之前則有幼兒園、托兒所開放，重新恢復正常生活正在積極準備，只要有完整配套措施就會把攸關民生經濟生活等措施公布。

▲陳其邁說，新北市確診個案曾有在高雄足跡，其他活動時間多在雙北，感染源還待釐清。（圖／高市府提供）
▲陳其邁說，新北市確診個案曾有在高雄足跡，其他活動時間多在雙北，感染源還待釐清。（圖／高市府提供）
陳其邁也說，這幾天健身房專案採檢已開始進行、幼兒園有以PCR檢測，另外特定風險機構如醫院、長照等也都在做篩檢。

同時，針對有新北市確診個案到高雄有足跡，衛生局簡任技正潘炤穎表示，案15513是昨天晚間接獲新北市通知，該個案足跡曾到高雄，個案是7月11日發病，往前推14天是六月底足跡到高雄，疫調確認個案除在高雄居住地外，另外就是工作地義享天地，今天閉館消毒。

▲新北市案15513個案足跡曾到高雄。（圖／高市府提供）
▲新北市案15513個案足跡曾到高雄。（圖／高市府提供）
潘炤穎指出，個案三月至六月在高雄義享天地火鍋店工作，潛伏期與高雄較未有相關性。不過，個案密切接觸者是同住兩人，這兩人都是PCR陰性，此外火鍋店13人與同住大樓等共21人，檢測也都是陰性。

陳其邁說，感染源曾有在高雄足跡，其他活動時間多在雙北，感染源還待釐清，目前接觸者檢驗都是陰性，至於特定感染風險，新北市應有所掌握，研判在高雄感染風險相對來說是很低。

陳其邁也提醒，正常生活也就是要戴口罩，成為日常生活一部分還要近一年時間恐免不了，但為免除疾病威脅，生活行為及公衛習慣都要調整，不戴口罩恐怕也回不去了。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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