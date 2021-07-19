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屏東牡丹灣群聚案15人各罰10萬　陳政聞與妻小在列

▲屏東縣衛生局針對牡丹灣Villa群聚案開罰，據了解，前行政院南部聯合服務中心執行長陳政聞名列其中。（圖／取自陳政聞臉書）
▲屏東縣衛生局針對牡丹灣Villa群聚案開罰，據了解，前行政院南部聯合服務中心執行長陳政聞名列其中。（圖／取自陳政聞臉書）

中央社

2021-07-19 18:43:16｜2021-07-19 18:44:01

屏東縣牡丹灣Villa發生違反防疫規定餐廳群聚案，屏東縣衛生局今天對15名在餐廳用餐者各裁罰新台幣10萬元。據了解，已請辭的行政院南部聯合服務中心執行長陳政聞和妻小也在名單內。

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國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情3級警戒，屏東縣政府接獲檢舉，牡丹灣Villa的餐廳13日發生群聚吃火鍋、飲酒，縣府交通旅遊處比對35名入住名單，扣除指定房內用餐的房客後，剩餘15人，今天以違反傳染病防治法舉發，移衛生局裁處。

縣府表示，由於15人都在餐廳用餐，雖沒有監視錄影佐證，但業者有證實彼此間進進出出，已違反室內5人以上聚會規定，因此裁處每人10萬元罰鍰。

當天住宿的行政院南部聯合服務中心執行長陳政聞已請辭，至於陳政聞有沒有在15人名單裡，縣府表示，牽涉到個資無法透露。

據中央社記者私下了解，陳政聞和他的妻子、小孩與外傭都在15人名單裡。

至於在餐廳內沒有戴口罩的人，衛生局另依違反傳染病防治法裁處3000元罰鍰。

縣府表示，15人中有1人沒有聯絡方式，已要求牡丹灣業者提供，否則將依違反第3級疫情警戒期間，旅宿業者未落實執行實聯制，裁處業者罰鍰。牡丹灣業者日前因群聚案已被裁罰6萬元。

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