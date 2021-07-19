一週可施打近16萬人 鄭文燦：月底應能達成3成覆蓋率
桃園市長鄭文燦今（19）日上午前往視察社區接種站運作情形時表示，目前COVID-19疫苗進入第二輪全民接種階段，採取預約制，桃園市目前31個社區接種站每週可接種10萬人次，市府自第三輪起將增設陸軍專科學校及國立體育大學綜合體育館2處大型社區接種站，搭配原有的社區接種站、醫療院所加入接種行列，預計一週可施打約15萬8200人，相信在7月底能達成全市3成疫苗覆蓋率的目標。
記者李春台/桃園報導
2021-07-19 18:45:03
鄭文燦指出，提升疫苗覆蓋率是防疫工作中十分重要的一環，桃園65歲以上或75歲以上的長者接種率皆是六都第一，全民接種的預約人數也持續增加，其中已有50萬人預約接種AZ疫苗。
鄭文燦也鼓勵尚未登記的市民朋友踴躍登記意願，中央疫情指揮中心會按照「COVID-19疫苗施打意願登記與預約系統」登記人數分配疫苗，預約登記越多，桃園能配賦施打的疫苗數量越多，提高疫苗覆蓋率，讓社區安全更有保障。
另外鄭文燦提醒民眾，施打疫苗後要多休息、多喝水，疫苗接種紀錄卡（黃卡）也要收好，施打第一劑10週後會再通知接種第二劑疫苗，民眾可下載「健保快易通」APP，於健康存摺項目中查詢自己的疫苗接種紀錄。
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