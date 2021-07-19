COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

一週可施打近16萬人　鄭文燦：月底應能達成3成覆蓋率

▲桃園將增設陸軍專科學校及國立體育大學綜合體育館2處大型社區接種站，預計一週可施打約15萬8200人，相信7月底能達成全市3成疫苗覆蓋率。（圖／桃園市政府提供）
▲桃園將增設陸軍專科學校及國立體育大學綜合體育館2處大型社區接種站，預計一週可施打約15萬8200人，相信7月底能達成全市3成疫苗覆蓋率。（圖／桃園市政府提供）

記者李春台/桃園報導

2021-07-19 18:45:03

桃園市長鄭文燦今（19）日上午前往視察社區接種站運作情形時表示，目前COVID-19疫苗進入第二輪全民接種階段，採取預約制，桃園市目前31個社區接種站每週可接種10萬人次，市府自第三輪起將增設陸軍專科學校及國立體育大學綜合體育館2處大型社區接種站，搭配原有的社區接種站、醫療院所加入接種行列，預計一週可施打約15萬8200人，相信在7月底能達成全市3成疫苗覆蓋率的目標。

我是廣告 請繼續往下閱讀
鄭文燦指出，提升疫苗覆蓋率是防疫工作中十分重要的一環，桃園65歲以上或75歲以上的長者接種率皆是六都第一，全民接種的預約人數也持續增加，其中已有50萬人預約接種AZ疫苗。

鄭文燦也鼓勵尚未登記的市民朋友踴躍登記意願，中央疫情指揮中心會按照「COVID-19疫苗施打意願登記與預約系統」登記人數分配疫苗，預約登記越多，桃園能配賦施打的疫苗數量越多，提高疫苗覆蓋率，讓社區安全更有保障。

另外鄭文燦提醒民眾，施打疫苗後要多休息、多喝水，疫苗接種紀錄卡（黃卡）也要收好，施打第一劑10週後會再通知接種第二劑疫苗，民眾可下載「健保快易通」APP，於健康存摺項目中查詢自己的疫苗接種紀錄。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

PK迎微解封首周末，你有出門嗎?

有，終於可以正大光明出門透透氣
沒有，繼續居家耍廢
10.28%89.72%
2021-07-19-2021-07-21

「清林散昶」，您覺得罷免林昶佐會成功嗎？

會成功
不會成功
75.98%24.02%
2021-07-18-2021-07-21

首見本土確診個位數，7月26日有機會降級，你有信心嗎?

有信心
沒有信心
48.26%51.74%
2021-07-17-2021-07-20

北市疫調慢半拍，確診者足跡隔了兩天才公佈，對此，你覺得市府公布足跡是否要更迅速？

83%17%
2021-07-18-2021-07-20
疫情過後，你最想做什麼？

疫情過後，你最想做什麼？

繼續作答
疫情期間特別手滑，以下有哪些商品你也跟著大爆買一波了呢？

疫情期間特別手滑，以下有哪些商品你也跟著大爆買一波了呢？

繼續作答
即時
推薦閱讀